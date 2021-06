GARA TRENTO – BONDONE 2021 * CHIUSURA STRADE: « SABATO 3 LUGLIO DALLE 8.00 FINO A FINE PROVE, DOMENICA 4 LUGLIO DALLE 8.00 FINO AL TERMINE GARA »

Come avviene ogni anno nel giorno delle prove e della competizione la strada provinciale numero 85 (che collega l’area Montevideo-Sardagna allla zona Vason-Bondone) sarà percorsa dai concorrenti e verrà chiusa al traffico per consentire il transito delle vetture in gara.

Nel dettaglio:

GIORNI PRE-GARA

Dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nei giorni di giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 luglio, con esclusione dei residenti e degli utenti diretti alle strutture alberghiere.

PROVE E GARA

Inoltre, come per tutte le edizioni passate, la strada sarà chiusa sabato 3 luglio dalle 8.00 fino a fine prove e domenica 4 luglio dalle 8.00 fino a fine gara.