CCIAA – TRENTO * ACCADEMIA D’IMPRESA: « INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PMI, UNA VISIONE PRATICA DI FUTURO »

16.59 - giovedì 30 novembre 2023

Il tema dell’intelligenza artificiale è oggi uno dei più discussi nel dibattito sull’evoluzione del mondo del lavoro. Ma allo stato attuale della tecnologia quali vantaggi concreti può portare l’intelligenza artificiale alla realtà delle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale della nostra economia?

È questa la domanda cui si è proposto di rispondere l’evento dal titolo: “L’intelligenza artificiale e le Pmi.

Una visione pratica di futuro” organizzato questo pomeriggio da Accademia d’Impresa e Camera di Commercio di Trento nell’ambito delle iniziative formative a sostegno dell’imprenditoria locale. Hanno partecipato all’incontro Roberto Battiti, docente di Intelligenza artificiale presso UniTn, recentemente insignito del prestigioso premio “Test of Time Award”; Andrea Boscaro, formatore e partner di The Vortex; Jonni Malacarne, fondatore e Ceo di BlueTensor; Marco Besi, formatore esperto di Ai e Pmi.

Battiti ha illustrati i fondamenti della nuova tecnologia: “I computer di oggi hanno una potenza di calcolo 50 milioni di volte superiore a quelli di trent’anni fa. Questo consente a software particolarmente complessi, in grado di simulare i meccanismi di apprendimento del nostro cervello, di riprodurre virtualmente la realtà e di fornire soluzioni ottimizzate. L’intelligenza artificiale è un potente ottimizzatore dei dati”. “Ma – avverte Battiti –non bisogna farsi abbagliare da promesse mirabolanti. L’Ai è un ‘pappagallo statistico’: sa memorizzare grandi quantità di dati e le sa maneggiare velocemente, ma non può sostituire il pensiero strategico dell’imprenditore. Nessun vento – ha concluso il docente – è favorevole se non si sa dove andare”.

Andrea Boscaro ha approfondito alcuni aspetti dell’attuale livello evolutivo dell’AI, in particolare quelli che possono essere utilizzati per sostituire l’individuo in azioni ripetitive o di estrazione di risposte da dati complessi. “Nel dibattito attuale – ha osservato – tutta la discussione oscilla fra l’idea di AI come un gioco o come il segno dell’apocalisse imminente. L’approccio dell’imprenditore richiede invece il massimo pragmatismo. Come la macchina fotografica non ha cancellato la pittura, ma ha spinto gli artisti a guardare in altre direzioni, così l’intelligenza artificiale sarà di stimolo per aprire al mondo delle imprese nuovi inesplorati orizzonti di business.

Jonni Malacarne e Marco Besi hanno descritto alcuni casi aziendali di successo nel campo dell’applicazione dell’intelligenza artificiale. L’evento si è poi concluso con una serie di workshop tenuti dai relatori, su diversi temi inerenti l’AI, cui il pubblico ha potuto partecipare.

Nell’introduzione ai lavori il Segretario generale della Cciaa di Trento, Alberto Olivo, ha ricordato come uno dei compiti più importanti della Camera di Commercio sia quello di promuovere il tessuto imprenditoriale: “Il modo migliore per farlo -ha detto Olivo- è quello di investire in formazione. Oggi l’Ai è la nuova realtà. E quindi il nostro compito è quello di creare occasioni di informazione sul tema per le Pmi del territorio”.

Anche il direttore di Accademia d’impresa, Bruno Degasperi, ha sottolineato l’importanza di avvicinare il mondo produttivo ai grandi temi dell’innovazione tecnologica: “Oggi l’Ai è la nuova frontiera che Accademia ha il dovere di esplorare. Non vogliamo cavalcare l’onda dell’attualità, ma fornire le conoscenze e le competenze che possono servire agli imprenditori come chiavi di lettura per interpretare al meglio il proprio modello di business”.