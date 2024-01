COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * CICLOVIA: « INCONTRO PUBBLICO SU PRESENTAZIONE PROGETTI E DISCUSSIONE CRITICITÀ, SALÒ (13/1 – 9.45)

15.17 - lunedì 8 gennaio 2024

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda invita ad un INCONTRO-DIBATTITO SULLA CICLOVIA DEL GARDA. Presentazione dei progetti e discussione delle criticità.

SABATO 13 GENNAIO 2024 ore 9.45 MUNICIPIO DI SALO’, SALA DEI PROVVEDITORI (Via Butturini)

Moderatore: Wolfgang von Klebelsberg Petizione change.org: Contro una ciclovia del Garda non sostenibile

Introduzione: Carla Del Marco Il Coordinamento Interregionale e le sue azioni

Relatori:

Paolo Ciresa La ciclovia del Garda: costi e sicurezza

Marina Bonometti Il tratto trentino, una sfida temeraria

Alberta Cazzani La ciclovia lombarda da Sirmione a Gardone Riviera, un’opera necessaria?

Filippo Prosser Flora gardesana e ciclovia: quale rapporto?

Wolfgang von Klebelsberg L’altra ciclovia: la via d’acqua

Seguirà dibattito con intervento degli ospiti e del pubblico

NON COSÌ PERCHÉ …..

PERICOLOSITÀ AMBIENTALE

-tutto l’Alto Garda è area ad elevato rischio geologico (penalità 4, massimo grado) che ha costretto a costruire nel tempo numerose gallerie stradali artificiali

-tutto il Garda è in area sismica a rischio 2 (medio-alto)

-è caratterizzato da forti venti e moto ondoso considerevole

-le opere di difesa dalle frane possono solo mitigare il rischio, non eliminarlo

PERICOLOSITÀ DELLA CICLOVIA

-la compresenza sulla passerella di pedoni (con passeggini, carrozzine, cani…) e ciclisti genererebbe situazioni altamente pericolose

-la passerella agganciata alla roccia avrebbe curve pericolose perché prive di visibilità

longitudinale

-dovrebbe essere percorsa a bassa velocità

-la larghezza non sarebbe ottimale e spesso in deroga alle norme

-nella parte sud del lago lunghi tratti correrebbero adiacenti alla strada statale, con diversi attraversamenti della stessa, con problematiche di inquinamento e di interferenze con il traffico e con la necessità di abbattimento di alberi

PAESAGGIO

-il Lago di Garda è protetto a livello nazionale e internazionale

-è di eccezionale valore naturalistico

-le falesie dell’Alto Garda sono di straordinaria bellezza

-in Trentino verrà rovinata la Riserva Speciale Val Gola

-la Gardesana Occidentale è tutelata dal Codice dei Beni Culturali ed è una “strada panoramica”, dalla quale la vista del lago non sarebbe più assicurata

-nel basso lago vi sarebbe ulteriore consumo di suolo e distruzione di verde

-le spiagge verrebbero cementate o lastricate

-ciclisti e pedoni inquinerebbero l’acqua con rifiuti abbandonati

-le opere di difesa distruggerebbero la vegetazione, tra cui specie botaniche rare o uniche al mondo, e gli habitat di numerosi animali

COSTI E SOSTENIBILITÀ

-i previsti 344 milioni per tutto l’anello (160 km) sono destinati almeno a triplicare a causa dell’aumento dei costi delle opere edili e della necessità di costruire ulteriori barriere paramassi, gallerie artificiali ecc. per mettere in sicurezza le pareti rocciose

-le opere di manutenzione, ingenti e proiettate nel tempo, non sono ancora state quantificate

-la passerella a sbalzo costa tra i 16 e i 22 milioni di euro al km, come un viadotto autostradale

-il tratto veronese Baitoni-galleria Navene (750 m) è stato appaltato per un importo di € 7,5 milioni. Verso Torri del Benaco per circa 19 km è previsto l’allargamento della ciclovia esistente nei tratti lungo le spiagge con un costo di € 20 milioni.

Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda

che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato civico Magnifica Salò – Luigi Del Prete

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi

Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto

Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita con l’appoggio di Italia Nostra Brescia – Rossana Bettinelli, Italia Nostra Trento – Manuela Baldracchi

L.A.CU.S., Associazione di operatori culturali gardesani, Lonato del Garda (BS) – Luigi Del Prete

Legambiente Baldo-Garda, Il Tasso – Raffaello Boni

Legambiente circolo per il Garda – Cristina Milani

Legambiente Verona – Chiara Martinelli

Petizione change.org: Contro una ciclovia del Garda, non sostenibile (1.844 firme al 2.11.2023) – Alberta Cazzani, Monica Tessarolo, Wolfgang von Klebelsberg

Slow Food Terreacque bresciane, Padernello (BS) – Lorenzo Econimo, Delegata Garda: Marina Brunner

TAG-Tavolo Ambiente Garda (che riunisce il Distretto Economia Solidale del Basso Garda, Ecorete per il Garda, CAT Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, 6000 sardine Brescia e Garda, La Cittadella e Magnifica Salò), Lonato del Garda – Daniela Carassai, Alessia De Munari, Sergio Salodini

Luca Trentini, Toscolano Maderno (BS)

WWF Bergamo Brescia – Paolo Zanollo

WWF Veronese, Verona – Michele Dell’O’