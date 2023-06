SEN. TESTOR (LEGA) * SCOMPARSA BERLUSCONI: « SIAMO TUTTI SCIOCCATI E SCONVOLTI, STATISTA CHE HA CAMBIATO IL PAESE »

12.49 - lunedì 12 giugno 2023

Berlusconi, Testor: “Uno statista che ha cambiato il nostro Paese”. Siamo tutti scioccati e sconvolti per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un uomo di straordinaria visione e carisma che ha lasciato un segno indelebile nella politica italiana. È stato un leader carismatico che ha incarnato l’energia e la determinazione nel perseguire il benessere del nostro Paese.

L’ultima volta che l’ ho salutato eravamo in Senato, ci siamo stretti la mano e abbiamo sorriso, nonostante le nostre strade si siano separate, non è mai mancata la stima e il rispetto reciproco. La sua determinazione e forza sono state per me un grande esempio. Oggi perdiamo un pezzo d’Italia. La sua straordinaria visione e il suo carisma rimarranno parte integrante della nostra memoria collettiva”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor