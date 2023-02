MAESTRI (PD) * ISTRUZIONE: « I DATI DIFFUSI DALLA PAT SULLE SCUOLE PER L’INFANZIA SEMBRANO GONFIATI »

16.29 - martedì 7 febbraio 2023

Dopo aver partecipato alla pubblicità del dibattito attorno alle disposizioni provinciali che impongono l’apertura nel mese di luglio delle scuole dell’infanzia ed aver depositato una apposita interrogazione, veniamo finalmente a conoscenza dall’Assessore all’Istruzione Bisesti dei dati sulle presenze registrati fino ad oggi.

Una risposta celerissima, quella fornita dalla Giunta provinciale, ma che forse e proprio per la sua velocità di elaborazione, genera ulteriori confusioni, anche perché pare fondata su dati forniti dall’Assessorato stesso, ma apparentemente gonfiati. Se consideriamo infatti il numero di iscritti alle scuole dell’infanzia nell’intero anno scolastico scorso, troviamo un totale pari a 13.400 bambini e bambine. Questo è il dato di partenza.

Nel mese di luglio il totale degli iscritti a scuola si riduce a 7.905 unità, quindi circa la metà dell’utenza annuale ed i frequentanti le attività sono pari al 75% degli iscritti per il periodo estivo, ovvero 5.928 bimbi.

A fronte di questi dati sorge quindi spontanea una domanda: che senso ha sostenere il costo per l’apertura delle scuole dell’infanzia nella modalità “vuoto per pieno” per ospitare solo il 44% del totale dell’utenza? L’allungamento dell’anno scolastico a undici mesi comporta scuole aperte a pieni ranghi a valere sui bilanci delle scuole per l’infanzia e quindi, a ben vedere e forti del motto “prima i trentini”, gravando sulle tasche dei nostri contribuenti.

*

Cons.ra Lucia Maestri