CRISTINA FLAIM (CAPOLISTA UDC / TRENTINO) * EXTRA MARGINI BANCARI: « UNO SFORZO PER RIBALTARE I MAGGIORI INTERESSI SUL LATO RISPARMIATORI SAREBBE STATA MOSSA ETICA »

12.43 - mercoledì 9 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

mi riferisco al vostro lancio di agenzia di stamani relativo alla nota stampa del Ministero dell’Economia sugli “Extra margini bancari” (di cui sotto il link) ed esprimo queste mie valutazioni.

Viaggiare a fari spenti nella notte… per vedere se è così difficile morire… Chi guadagna di più deve contribuire di più, è sancito anche dalla vituperata Costituzione, all’art Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Nel 2023, le banche hanno effettivamente guadagnato di più, incrementato la voce “interessi” nei loro bilanci.

Non è merito o demerito loro. Hanno registrato il rialzo dei tassi della Bce. Magari un piccolo sforzo per ribaltare i maggiori interessi anche sul lato dei risparmiatori sarebbe stata una mossa opportuna ed etica (parola usata solo nelle conferenze stampa o nelle prime pagine dei fascicoli di bilancio). Su questo aspetto, ci torneremo.

Quello che mi pare assurdo è la faciloneria con cui si comunica una notizia tanto impattante tanto inaspettata come quella di voler tassare gli extra-profitti delle banche.

In senso stretto, l’art. 53 della Carta costituzionale, l’azione è corretta. Quello che non va bene, è la superficialità con cui viene comunicato, la sottovalutazione degli effetti come se le azioni – in questo caso politiche – fossero casuali senza l’elemento della predittività. Ma qualcuno si è chiesto che cosa sarebbe successo “buttando” la notizia dell’extra-tassazione? Oppure erano troppo impegnati a fare cruciverba sotto l’ombrellone in Versilia?

Comunque ora il risultato lo sa anche chi non lo sapeva quando ha aperto bocca: banche bruciano 9,5 mld di capitalizzazione con tassa su extra profitti. Milano (-2%) la peggiore.

Bravi, bene, bis!

*

Dottoressa Cristina Flaim

Capolista Udc amministrative Trentino 2023

Commercialista in Milano