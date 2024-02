CONSIGLIO PAT * CENTENARIO NASCITA BRUNO KESSLER: PRESIDENTE SOINI, « TRAGHETTATORE DELL’AUTONOMIA, DAL PRIMO AL SECONDO STATUTO SPECIALE »

15.34 - venerdì 16 febbraio 2024

Il centenario – domani – dalla nascita di Bruno Kessler (1924-1991) appare un passaggio da sottolineare con rilievo, anche traguardato dal punto di vista del Consiglio provinciale che rappresento. Nell’assemblea legislativa del Trentino autonomo, il grande politico solandro è stato protagonista per due decenni, dal ‘56 al ‘76, un lungo arco di tempo che gli ha permesso di lasciare un segno indelebile della sua indiscutibile levatura e capacità di visione.

A un giovane cui oggi diremmo “chiedimi chi era Bruno Kessler”, potremmo dare una serie di suggestioni davvero impressionanti.

Kessler “inventore” dell’Università di Trento, Kessler iniziatore della città capace di fare ricerca scientifica di livello internazionale, Kessler fabbro della prima, complessiva impostazione urbanistica del territorio provinciale, secondo un metodo programmatorio primo nel Paese. Ancora: Kessler traghettatore dell’Autonomia dal primo al secondo Statuto speciale, capace di spezzare la prolungata incapacità della Dc di avvertire e intendere le ansie dei vicini sudtirolesi di lingua tedesca.

Kessler è stato davvero artefice del salto di qualità della nostra autonomia, un balzo saldamente fondato sulle straordinarie prerogative concesse al Trentino dalle norme costituzionali seguite al patto Degasperi-Gruber. Kessler è il primo presidente “moderno” che apre un ufficio relazioni pubbliche in Provincia, ma di una modernità non in conflitto col parlare in dialetto trentino e col radicarsi orgogliosamente nel passato, nelle tradizioni, nella cultura ereditata dalla famiglia e dalla gente della sua valle. Credo che questi pochi cenni bastino per giustificare il rilievo assegnato al centenario che ricorre domani.