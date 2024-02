ITALIA NOSTRA * ASSEMBLEA: « FOCUS SU CICLOVIA GARDA / OPERE OLIMPIADI INVERNALI 2026 / SVILUPPO TURISTICO MONTAGNA – A TRENTO (13/2 – 17.00) »

17.21 - lunedì 12 febbraio 2024

Come di consueto, la Sezione trentina di Italia Nostra propone un incontro d’inizio anno, aperto a soci e cittadinanza, teso a fare un punto della situazione e alla verifica del lavoro svolto nell’anno precedente. Sarà un’occasione di confronto sulle tematiche relative alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico-paesaggistico, sempre più spesso aggredito da proposte ed interventi indifferenti alla loro integrità.

Si parlerà delle azioni intraprese su diverse tematiche: la ciclovia del Garda – un’opera proposta come mobilità sostenibile ma che di sostenibile ha solo il titolo, dato il grave sfregio che causa alle falesie dell’Alto Garda -, le opere per le Olimpiadi invernali 2026 – presentate come interventi a costo zero ma fortemente impattanti sui diversi territori ed onerosissime per le casse dello Stato –, le nuove proposte di sviluppo turistico per la montagna e per i laghi indirizzate esclusivamente al divertimento e a momenti “esperienziali” a scapito della conoscenza e della valorizzazione della cultura del luogo, il progressivo abbandono del valore dei beni comuni e degli interessi della collettività.

Si parlerà anche delle iniziative sviluppate a seguito della pubblicazione del volume Trento città dipinta per incentivare interventi di restauro delle facciate decorate che caratterizzano il centro storico di Trento e dei nuclei antichi e delle prime risposte del Comune di Trento e della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della PAT.

Sarà quindi un momento di bilanci, di confronti e di dibattito.

Iniziativa: Incontro di inizio anno e Assemblea

Proponente: Italia Nostra Sezione trentina

Data: martedì 13.02.2024 ore 17,00

Sede: Sala conferenze Fondazione Caritro, via Calepina 1, Trento

*

Manuela Baldracchi

Presidente