COPPOLA – ATTOLINI – CAPRINI (AVS) * BYPASS TRENTO: « SEQUESTRO AREE EX SLOI ED EX CARBOCHIMICA, INDISPENSABILE INTERROMPERE IL PROGETTO E DARE PRIORITÀ ALLA BONIFICA »

La magistratura interviene per le aree inquinate ex Sloi e Carbochimica: AVS – Alleanza Verdi Sinistra al fianco dei cittadini. Alleanza Verdi e Sinistra – Reti civiche si associa ai comitati cittadini che si oppongono al progetto di bypass ferroviario di Trento nel chiedere a Provincia e Comune di Trento di fermarsi e rivedere un progetto nato male, con una serie di criticità che sono state esplicitate in varie forme, con manifestazioni di dissenso, interrogazioni parlamentari ed esposti legali.

Già il fatto che l’opera fosse stata stralciata dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza aveva messo a disposizione delle nostre amministrazioni locali tempi più distesi: sia per la possibilità di modificare il progetto, in una visione di maggior tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, sia per fugare del tutto le forti preoccupazioni derivanti da uno scavo in uno dei dieci siti più inquinati in Italia, che fra l’altro prevede la contaminazione e l’utilizzo di ingenti risorse idriche.

Ora, il recente sequestro delle aree ex Sloi ed ex Carbochimica è motivo di riflessione urgente, per fare in modo che quello che abbiamo sempre definito un progetto scellerato non diventi un cantiere aperto a tempo indeterminato, un buco nero dove denaro pubblico e rispetto per le persone siano inghiottite senza consapevolezza. Si poteva studiare un percorso alternativo, si potevano valutare con maggiore cautela espropri, abbattimenti e scavi.

Ma ad oggi crediamo sia indispensabile rimetterlo al centro della discussione collettiva – democratica e cittadina -, interrompere il progetto del bypass e dare priorità alla bonifica, rispondendo con responsabilità politica ai molteplici segnali di allarme, senza anteporre interessi economici e di potere al benessere collettivo.

Lucia Coppola

Renata Attolini

Francesca Caprini

