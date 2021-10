CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * ATTACCO CGIL – ROMA * PRESIDENTE KASWALDER « LA VIOLENZA NON È MAI UNA SOLUZIONE, NON DEVE ALBERGARE ALL’INTERNO DI UN SISTEMA DEMOCRATICO »

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, intende esprimere franca e totale solidarietà al sindacato dei lavoratori aggredito nella sua sede romana nel corso della turbolenta manifestazione di sabato scorso. La violenza – vuole evidenziare il presidente – non è mai una soluzione e non deve albergare in nessun modo all’interno di un sistema democratico. L’azione contro Cgil dev’essere condannata con la massima fermezza, un sindacato rappresenta i lavoratori e quindi è una parte viva della comunità intera.