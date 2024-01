ON. AMBROSI (FDI) * MIGRANTI: « GRAZIE ALL’ACCORDO CON TUNISIA GLI ARRIVI COMINCIANO A CALARE, OTTIMO SEGNALE »

15.02 - lunedì 8 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Dopo le innegabili difficoltà nel primo anno di governo sul fronte degli arrivi dei migranti, difficoltà dovute non certo a cattiva volontà dell’esecutivo ma sostanzialmente alla complessità della situazione e delle varie interlocuzioni in sede sia europea sia internazionale, e nonostante il vergognoso ‘fuoco amico’ delle opposizioni che hanno tentato in tutti modi di crearci problemi finendo per danneggiare l’immagine dell’Italia all’estero, arrivano i primi risultati concreti grazie a una prima applicazione dell’accordo con la Tunisia. In soli tre mesi gli sbarchi sono drasticamente calati, dai ventimila di settembre ai 5mila di dicembre; tale fenomeno non è solo imputabile alle condizioni climatiche invernali.

Se si confronta l’ultimo trimestre 2022 e l’ultimo trimestre 2023 si registra difatti una diminuzione di arrivi pari a circa il 30 per cento, dato in sé alquanto positivo e un ottimo segnale. Continueremo a lavorare al massimo su questo asset cruciale per il governo, e ad intensificare gli sforzi affinché il fenomeno immigrazione venga gestito in maniera oculata. Non negando l’accoglienza per chi ha veramente bisogno, ma mettendo al primo posto l’ordine e la sicurezza della Nazione così come dell’intera Europa”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.