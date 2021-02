PROCURA REPUBBLICA BOLZANO * LAURA PERSELLI – AGGIORNAMENTO 18.15: «  IL CORPO È STATO RINVENUTO NELL’ADIGE A 100 METRI DEL PONTE DI SAN FLORIANO, I FAMILIARI HANNO RICONOSCIUTO EFFETTI PERSONALI »

Es wird mitgeteilt, dass ein weiblicher Leichnam heute kurz vor 09.50 Uhr in der Etsch 100 Meter nördlich der Brücke von Sankt Florian in der Gemeinde Neumarkt (BZ) gefunden wurde. Das Absinken des Flusses um 30 Zentimeter hat die Suche eindeutig erleichtert. Der Leichnam wurde ins Krankenhaus Bozen gebracht. Am späten Nachmittag wurden persönliche Gegenstände des Leichnams von den Familienangehörigen als Eigentum von Frau Perselli identifiziert. In den nächsten Stunden wird ein DNS-Test durchgeführt, um einen objektiven wissenschaftlichen Nachweis der Identität zu erhalten. Es wird auch eine Obduktion durchgeführt, um die genaue Todesursache festzustellen. Weitere Auskünfte werden nach der Obduktion erteilt.

Der Leitende Oberstaatsanwalt