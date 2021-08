PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 17 AGOSTO / ZERO DECESSI / 23 RICOVERATI IN OSPEDALE / I NUOVI CONTAGI SONO 42 / VACCINAZIONI A QUOTA 636.262 »

Coronavirus: il bollettino di martedì 17 agosto 2021.Zero decessi, 23 ricoverati in ospedale. I nuovi contagi sono 42. Vaccinazioni a quota 636.262

Un’altra giornata senza decessi da Covid-19 in Trentino – e sono 43 consecutive – secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 42 nuovi contagi, mentre si registrano anche 14 nuovi guariti che portano il totale a 45.104. Intanto le vaccinazioni superano quota 636.000. Aumentano purtroppo, seppur di una sola unità, i ricoveri in ospedale che al momento sono 23 e salgono a 2 i pazienti in rianimazione a causa delle complicazioni intervenute su un giovane soggetto non vaccinato.

Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 457 tamponi molecolari che hanno individuato 8 nuovi casi positivi, confermando inoltre 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.632 dei quali 34 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagi 6 riguardano bambini o ragazzi (1 tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) ma ci sono anche 3 soggetti tra 60-69 anni, altri 3 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni.

La situazione negli ospedali vede un incremento legato a 3 nuovi ricoveri solo parzialmente compensati dalle 2 dimissioni che sono avvenute ieri. Al momento, come anticipato, siamo a 23 pazienti.

La campagna vaccinale registra infine un totale di 636.262 somministrazioni finora effettuate, 275.804 delle quali sono riferite a seconde dosi. A cittadini Over 80 sono

state somministrate 67.236 dosi, mentre nelle categorie 70-79 anni e 60-69 anni le cifre sono rispettivamente 90.342 e 106.284.