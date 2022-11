UILTRASPORTI * TRASPORTO PUBBLICO A TRENTO: PETROLLI E ALOTTI, « DIFENDIAMO GLI AUTISTI CHE SONO PASSATI CON IL SEMAFORO ARANCIO, NON CON IL ROSSO »

17.28 - venerdì 25 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La Uiltrasporti difende gli autisti che sono passati con il semaforo arancio e non con il rosso.La Uiltrasporti ha spesso denunciato, e proposto, soluzioni a problematiche relative all’organizzazione e circolazione del trasporto pubblico provinciale, come del servizio Urbano di Trento. Nel caso di questi “semafori” per noi “poco intelligenti” proponiamo una soluzione tecnica per superare il problema, senza polemiche.

Si potrebbe dotare il semaforo, come accade già in tante altre città, di un conta secondi, alla rovescia, per il passaggio dalla luce verde all’arancio, in modo che l’autista abbia il tempo tecnico di valutare, se accelerare o rallentare in prossimità della riga bianca dell’incrocio.

Si propone inoltre che se mentre l’autobus transita sull’incrocio, scatta l’arancio, e la fine del mezzo passa con il rosso, vengano annullate le multe. Ciò in quanto un autobus è lungo dai 12 ai 18 metri e non si può bloccare in 10 o pochi metri, anche se viaggia a soli 30 chilometri orari.

Ci auguriamo quindi che il Comune abbia intenzioni di adottare a breve una qualche soluzione per la sicurezza di questi incroci, delle persone a bordo dei mezzi pubblici, ma anche degli autisti dei bus.

Il Sindaco ha assicurato anche al Segretario Provinciale della UIL Walter Alotti la massima attenzione e volontà di dare risposta alle richieste degli autisti, assieme ai tecnici del Comune e di Trentino Trasporti. Se queste risposte non ci saranno, pur sempre disponibili al dialogo, saremo costretti ad opportune azioni di lotta, come deciso giovedì mattina dal direttivo Uiltrasporti.

Nicola Petrolli

Segretario Provinciale Uiltrasporti del Trentino