CONFCOMMERCIO TRENTINO * FIMAA – ASSEMBLEA: « SEVERINO RIGOTTI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA, GUIDERÀ LA FEDERAZIONE ANCHE NEL QUINQUENNIO 2021-2025 »

Si è tenuta venerdì 24 settembre l’assemblea elettiva di Fimaa Trentino in cui sono state rinnovate le cariche sociali per il prossimo quinquennio: Revisori dei conti, Probiviri e Consiglio Direttivo. Quest’ultimo ha visto la conferma dei seguenti consiglieri uscenti: (in ordine alfabetico) Degara Roberto, Flaim Tiziana, Inama Carlo, Lambiase Saveria, Rigotti Severino, Rosat Loretta, Roseano Roberta, Simion Giovanni, Straffelini Alessandro.

Il Consiglio, in cui risultano rappresentati tutti gli ambiti territoriali provinciali, si è poi riunito per eleggere il presidente provinciale: all’unanimità è stato confermato alla presidenza Severino Rigotti che quindi guiderà Fimaa Trentino anche nel quinquennio 2021-2025.

L’assemblea si è svolta con i soci fisicamente presenti in sala, cosa che ha semplificato e reso più trasparenti le operazioni di voto e di verifica poteri.

Per quanto riguarda i Revisori dei conti, sono stati riconfermati Annamaria Riccio e Andrea Rigotti, cui si è aggiunto Domenico De Franco, mentre i nuovi Probiviri sono Nathalie Depretto, Michele Cigalotti e Roberta Pedron.