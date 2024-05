SEN. BIANCOFIORE * ORSI: «GIUSTO IL TRASFERIMENTO IN GERMANIA DI JJ4, LE ALTERNATIVE ALL’ABBATTIMENTO CI SONO»

17.13 - martedì 14 maggio 2024

Orsi, Biancofiore: giusto il trasferimento in Germania di JJ4, le alternative all’abbattimento ci sono. “Giusto il trasferimento in Germania di JJ4, rinchiusa da più di un anno al Casteller. Come auspicato più volte anche dalla sottoscritta l’alternativa all’abbattimento esiste e bene ha fatto l’Assessore Failoni ad attuarla. Il trasferimento è un ottimo compromesso che dimostra l’attenzione dell’assessore non solo alla sicurezza del cittadino, ma anche all’animale, essere senziente.

Questa soluzione, insieme alla sterilizzazione delle femmine di orsi e lupi, già possibili al Bio parco di Roma, possono garantire una convivenza pacifica e sicura tra esseri umani e animali, indispensabile nelle nostre valli di montagna. È questa la strada giusta e finalmente la Provincia ha inteso percorrerla con tutti gli esemplari confidenti e pericolosi, evitando di fatto spargimenti di sangue.” Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE ed eletta nel collegio Trentino di Rovereto.

Sen. Michaela Biancofiore

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE