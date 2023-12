FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO * FESTIVITÀ: « “CON LA TESTA TRA LE NUVOLE“, ATTIVITÀ PER FAMIGLIE AL MUSEO CAPRONI »

09.51 - giovedì 21 dicembre 2023

Proposte per le feste da cogliere “al volo”. “Con la testa tra le nuvole”Attività per famiglie al museo Caproni. Durante le prossime festività nelle giornate di giovedì e sabato, al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni torna “Con la testa tra le nuvole”. La Fondazione Museo storico del Trentino propone diverse attività per grandi e piccini da cogliere “al volo”.

Sabato 23 e 30 dicembre e 6 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30, si potranno provare i tre simulatori di volo a disposizione (prenotazioni in loco) e alle 16 è prevista una visita guidata gratuita alle collezioni del Museo.

Giovedì 28 dicembre e 4 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30 appuntamento ancora con i simulatori di volo, mentre alle ore 15 e alle ore 16.30 è in programma una novità: l’attività “Parole al vento. Visita con letture per bambine e bambini” è rivolta ai piccoli visitatori. Non è necessaria la prenotazione.

Inoltre, in tutti i giorni di apertura del Museo sarà possibile partecipare ad un simpatico hangar game, una divertente caccia al tesoro tra gli aerei: chi riuscirà a completarla riceverà un premio speciale. I simulatori di volo a disposizione presso il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni sono due SPAD e un Cessna. I primi sono la riproduzione fedele del posto di comando di due caccia della prima guerra mondiale, che riportano ai tanti aerei storici che si possono ammirare e scoprire all’interno del museo. Il secondo invece è un modello da turismo, con una plancia comandi più complessa e più moderna.

Il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni è in via Lidorno 3 a Trento ed è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 18.