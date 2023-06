RAI 2 – “ TG2 POST ESTATE “ * « OSPITE IN STUDIO IL VICE PREMIER MATTEO SALVINI, QUESTA SERA ORE 21.00 »

18.22 - martedì 27 giugno 2023

Questa sera (martedì 27 giugno) a “Tg2 Post Estate”, l’edizione estiva dell’approfondimento quotidiano del Tg2, in onda alle 21 su Rai 2 e condotta da Stefano Fumagalli, ospite in studio sarà il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. In primo piano le nuove norme sul codice della strada all’esame oggi del Consiglio dei ministri. Con il ministro Salvini saranno poi affrontati i principali temi dell’attualità politica nazionale e internazionale. In studio anche il direttore del Tg2 Antonio Preziosi e, in collegamento, la direttrice di QN Agnese Pini.