COMUNE TRENTO * GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: « IN MOSTRA I PROGETTI REALIZZATI DALL’UNITN, L’INAUGURAZIONE I’8/3 (16.30)

14.18 - lunedì 4 marzo 2024

Le panchine rosse testimonial contro la violenza di genere. In mostra i progetti realizzati dall’Università di Trento

L’inaugurazione venerdì 8 marzo alle 16.30 nella biblioteca di via Roma. A seguire un dialogo a più voci sulla relazione tra architettura e società

La mostra Fuori dall’ombra: panchine rosse arriva alla Biblioteca comunale di Trento in via Roma 55. L’esposizione, che racconta la storia delle panchine e delle installazioni realizzate dagli studenti e dalle studentesse dell’Università di Trento a partire dal 2021, sarà inaugurata venerdì 8 marzo alle 16.30 in occasione della Giornata internazionale delle donne.

Il progetto Fuori dall’ombra nasce per sensibilizzare la comunità universitaria e il territorio trentino sui temi della violenza contro le donne e della disparità di genere, approfondendo anche la conoscenza delle radici culturali del fenomeno. L’iniziativa, che ha coinvolto in primo luogo gli studenti e le studentesse dell’area Science, Technology, Engineering and Mathematics (Stem) valorizzando le loro competenze, ruota intorno alla progettazione e alla realizzazione di panchine rosse in legno. Queste strutture diventano così strumento e linguaggio innovativo per riflettere sul tema, attribuendo all’architettura una funzione sociale, nell’ottica di promuovere la conoscenza del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Ad oggi sono cinque le panchine realizzate, due al Polo di Mesiano e al Polo Ferrari 1 di Povo (2021), una a Palazzo Piomarta a Rovereto (2022) e due al Palazzo di Economia e a Palazzo Prodi (2023). La storia di tutti i progetti è raccontata nella mostra itinerante ospitata da venerdì alla Biblioteca comunale, già allestita alla Biblioteca universitaria di Mesiano – Bum nel 2021-2022, poi alla Biblioteca universitaria centrale (BUC) nella primavera 2022, a Rovereto alla Biblioteca universitaria (BUR) e alla Biblioteca Civica G. Tartarotti alla fine del 2022 e infine, in versione aggiornata e ampliata, al dipartimento di Economia e Management nel 2023.

Venerdì 8 marzo alle 16.30 nella sala degli Affreschi ci sarà la presentazione e l’apertura della mostra.

L’evento, cui sarà presente la vicesindaca e assessora alla Cultura Elisabetta Bozzarelli insieme alla prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università Barbara Poggio, permetterà ai partecipanti di conoscere la storia delle panchine rosse dalla voce di Giovanna A. Massari del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica che dialogherà con Eusebia Parrotto, capoufficio del servizio Biblioteca e archivio storico del Comune.

A seguire, sarà possibile partecipare all’incontro Violenza contro le donne: tra percorsi urbani e itinerari culturali dedicato alla relazione tra architettura e società. Un’occasione di riflessione sul tema della violenza di genere e sul ruolo dell’architettura in chiave sociale.

Ospiti dell’incontro, moderato da Paola Siano, Rita Biancheri del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica dell’Università di Pisa, l’architetto Alessandro Franceschini e Patrizia Tomio, responsabile Diversity management dell’Università di Trento.

Il progetto, organizzato dall’Università di Trento e promosso dal Comune, esce così dagli spazi dell’ateneo ampliando la rete di collaborazioni e le occasioni per riflettere sul tema della violenza di genere. L’appuntamento di venerdì 8 è un’ulteriore conferma dell’impegno dell’ateneo nella condivisione di saperi non solo con la componente studentesca, ma anche con la società civile, gli enti, i professionisti e gli esperti.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al progetto Fuori dall’ombra nel sito dell’Università di Trento oppure contattare l’ufficio Equità e Diversità – Direzione Generale chiamando i numeri 0461.283232 e 0461.281144 o scrivendo a equitadiversita@unitn.it.