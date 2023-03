PAT * CONFERENZA DEI CONSULTÓRI: « FORMAZIONE ITINERANTE, I RAPPRESENTI IN VISITA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI »

20.20 - mercoledì 8 marzo 2023

Consultóri del Trentino alla scoperta degli enti locali. Oggi la visita al Consorzio dei Comuni Trentini e al Consiglio delle autonomie locali. I banchi ove solitamente siedono i sindaci che compongono il Consiglio delle autonomie locali oggi sono stati “occupati” dai Consultóri del Trentino. Prosegue così la settimana di formazione itinerante della Conferenza dei Consultóri. Oggi i rappresenti hanno avuto modo di conoscere da vicino come funzionano due realtà importanti del nostro territorio: il Consiglio delle Autonomie locali ed il Consorzio dei Comuni Trentini.

Il loro funzionamento è stato spiegato dal dirigente dell’Umst coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna Giovanni Gardelli, dal vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali e sindaco del Comune Pinzolo Michele Cereghini e il direttore generale del Consorzio dei Comuni Trentini Marco Riccadonna. “Benvenuti in una delle case dell’Autonomia trentina – ha detto il dirigente Gardelli – attraverso questo momento avrete modo di conoscere come funziona il sistema delle autonomie locali grazie al prezioso lavoro svolto dal Consorzio dei Comuni Trentini e al Consiglio delle autonomie locali. Nel pomeriggio entreremo invece più nel dettaglio sul funzionamento degli uffici anagrafe”. Nel portare i saluti del presidente del CAL Paride Gianmoena, il vicepresidente del Cal Michele Cereghini ha ricordato come “il ruolo del Consiglio delle autonomie è quello di portare le istanze dei territori nel capoluogo e condividere con la Giunta provinciale le tematiche che più stanno a cuore e sono trasversali agli enti locali. In primis la finanza locale, necessaria per svolgere le attività comunali”.

Il direttore generale del Consorzio dei Comuni Trentini Marco Riccadonna ha spiegato come tra i compiti dell’ente vi è quello, tramite le consulenze, di dare risposte univoche allo stesso problema ai comuni, la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, nonché la formazione degli amministratori locali e dei dipendenti locali. Altro settore importante è la gestione del personale: su questo viene fornito un supporto operativo che va dalla gestione delle buste paga alla contrattazione sindacale. L’incontro è proseguito con un fitto dibattito con i consultori, dal quale è emersa la possibilità di perseguire progettualità di comune interesse. I lavori della Conferenza proseguiranno fino a venerdì 10 marzo con altre visite sul territorio e workshop tematici su enti locali, sviluppo, ricerca, innovazione e sociale.