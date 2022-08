PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCENDIO ISCHIA PODETTI: « LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO PROSEGUONO AD OLTRANZA, ASSISTONO FUGATTI E IANESELLI »

22.18 - mercoledì 10 agosto 2022

Incendio Ischia Podetti, le operazioni di spegnimento proseguiranno ad oltranza.

Proseguiranno ad oltranza le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio all’interno della discarica di Ischia Podetti. Sul posto i Vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento con il comandante Ilenia Lazzeri e due funzionari, che stanno operando con il supporto di diversi Corpi del Distretto di Trento dei Vigili del fuoco volontari con il viceispettore Giordano Parisi. Ad assistere alle operazioni anche il presidente della Provincia autonoma di Trento e il sindaco di Trento.

Le fiamme sono circoscritte al deposito di 560 tonnellate di materiale ingombrante che si trova nel piazzale della struttura. Il materiale – spiegano i responsabili della discarica – proviene dai Centri raccolta materiali e viene controllato in fase di ingresso. Le fiamme si sono sviluppate nella parte centrale del deposito ed i Vigili del fuoco si stanno occupando del loro contenimento utilizzando l’acqua attinta dal fiume Adige. Più pale meccaniche sono in azione con l’obiettivo di dividere in due blocchi la massa di rifiuti, al fine di facilitare lo spegnimento dell’incendio e scongiurare il rischio che l’intero deposito venga interessato dalle fiamme.

Il personale del Corpo forestale del Distretto di Trento ha chiuso l’accesso alla ciclabile che costeggia la discarica per motivi di sicurezza.

Foto: Corpo permanente Vigili del fuoco Trento