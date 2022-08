19.53 - mercoledì 10 agosto 2022

Ischia Podetti: solo chiamate d’emergenza al 112. Mentre i vigili del fuoco, Appa ed altri tecnici sono al lavoro per spegnere le fiamme, la Centrale d’emergenza invita fortemente i cittadini a non utilizzare il numero 112 per chiedere informazioni.È importante che il numero unico di emergenza rimanga libero per le situazioni effettivamente critiche.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul.sito della Provincia.