PAT * CONTRATTI TRENITALIA: « L’ASSESSORE GOTTARDI HA INCONTRATO IL DIRETTORE REGIONALE HOPFINGER, FOCUS SU SERVIZIO ESISTENTE E PROSPETTIVE »

14.44 - mercoledì 05 ottobre 2022

L’assessore Gottardi ha incontrato Trenitalia: riflessioni sul servizio esistente e sulle prospettive. Si è svolto oggi un primo incontro tra l’assessore provinciale alla mobilità Mattia Gottardi e Trenitalia, rappresentata dal direttore regionale Roger Hopfinger, per fare il punto della situazione, sia sui profili gestionali del contratto vigente, in scadenza nel 2024, sia sulle prospettive contrattuali.

L’assessore, accompagnato dal dirigente del Dipartimento competente in materia di trasporti Roberto Andreatta e dalla dirigente del Servizio Mobilità Stella Gianpietro, ha evidenziato a Trenitalia la necessità di un’urgente definizione del tema “bordini Valsugana”, tema che attiene alle competenze di RFI, Rete ferroviaria italiana, ma che deve vedere la collaborazione delle imprese ferroviarie con la Provincia nel chiedere una soluzione al problema.

Le parti hanno anche ragionato su una prospettiva di rinnovo del contratto, consentita dal regolamento comunitario 1377/2007, rispetto al quale Trenitalia ha presentato una proposta di prosecuzione connessa ad investimenti in materiale rotabile, sia per la ferrovia del Brennero che per la Valsugana, ma anche ad investimenti sulla qualità del servizio anche sul fronte della sicurezza. Il direttore Hopfinger ha fatto riferimento ad una App utile a valorizzare la presenza a bordo di agenti delle Forze dell’ordine per eventuale supporto ai capotreno.

Ad oggi il contratto di servizio implica un corrispettivo a carico della Provincia di circa 20 milioni di euro per i circa 1,6 milioni di chilometri svolti annualmente. Sinergie con la Provincia potranno nascere anche per il segmento degli utenti turisti, soprattutto sul fronte informativo.