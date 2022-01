PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 9 GENNAIO / QUASI 2.000 NUOVI CONTAGI / ZERO DECESSI / SALGONO A 130 I PAZIENTI RICOVERATI »

18:53 - 9/01/2022

Coronavirus: aggiornamento di domenica 9 gennaio 2022. Quasi 2.000 nuovi contagi. Zero decessi. Salgono a 130 i pazienti ricoverati.

La seconda domenica dell’anno nuovo è caratterizzata da un numero ancora consistente di casi positivi: 1.926 quelli individuati nelle ultime 24 ore attraverso circa 11.000 tamponi. E se è vero che non si registrano nuovi decessi, il numero dei ricoverati in ospedale sale e arriva a 130, di cui 26 pazienti in rianimazione.

Ieri sono stati registrati infatti 13 nuovi ingressi solo in parte compensati dalle dimissioni (11). La maggior parte dei nuovi contagiati (1.155) risulta comunque priva di sintomi.

Ieri sono stati individuati 104 casi positivi al molecolare (su 1.060 test effettuati) e 1.822 all’antigenico (su 10.378 test effettuati). I molecolari hanno confermato 27 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo i nuovi contagi per classi di età si contano 20 nuovi casi tra 0-2 anni, 32 tra 3-5 anni, 102 tra 6-10 anni, 88 tra 11-13 anni, 178 tra 14-18 anni, 653 tra 19-39 anni, 604 tra 40-59 anni, 164 tra 60-69 anni, 48 tra 70-79 anni e 37 di 80 o più anni.

Ieri le classi in quarantena erano 3.

I guariti 384, per un totale pari a 57.011.

Le vaccinazioni stamane hanno toccato quota 1.022.608, cifra che comprende 396.328 seconde dosi e 188.998 terze dosi.