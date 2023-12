SFT – SOCIETÀ FRUTTICOLTORI TRENTO * INCONTRO SOCI: « FRANCO PAOLI NUOVO DIRETTORE, COMMERCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE APOT »

07.32 - giovedì 21 dicembre 2023

Sft, nuovo incontro con i soci. Franco Paoli nuovo direttore, commercializzazione attraverso il canale Apot. Ieri pomeriggio nella sede di Sft a Romagnano nuovo incontro informativo dedicato ai soci. Prosegue il percorso di consolidamento patrimoniale e finanziario, premessa per far parte del sistema melicolo trentino di Apot. Il nuovo direttore Franco Paoli sarà il coordinatore dell’intero progetto.

Nuovo incontro informativo con i soci ieri pomeriggio alla Sft di Romagnano, presenti i vertici della Sft, Federazione e di Apot. All’ordine del giorno l’aggiornamento del percorso di consolidamento che dovrà portare nel corso del 2024 alla collaborazione con la Trentina e l’ingresso a pieno titolo nel sistema melicolo trentino coordinato da Apot.

Nel precedente incontro del 30 ottobre era stata annunciata l’adesione ad Apot e illustrate le tappe principali di questo percorso. Oggi il punto sulla “road map” necessaria per adeguare il modello organizzativo agli obiettivi auspicati.

“Obiettivo – ha affermato il presidente della Cooperazione trentina Roberto Simoni – è arrivare in porto salvaguardando i soci e le loro famiglie. La prospettiva di Sft all’interno del sistema frutticolo provinciale è assolutamente positiva. Un percorso reso possibile da un forte lavoro di squadra”.

“Il percorso che si sta compiendo è interessante sia per Sft sia per la Trentina”, ha detto il direttore della Federazione Alessandro Ceschi. “In questi mesi sono stati affrontati diversi temi, a partire dalla interlocuzione con gli istituti di credito che è stata definita proficua, e all’impostazione delle nuove modalità di commercializzazione attraverso il canale Apot. Un ringraziamento particolare va espresso nei confronti di Sant’Orsola (organizzazione di produttori di cui fa parte Sft fino al 31 dicembre) per aver accompagnato la cooperativa melicola per un lungo periodo”.

Il presidente di Sft Danilo Brida ha informato dell’accordo raggiunto con Cassa di Trento per accordare un finanziamento ai soci a condizioni di vantaggio, con pre-ammortamento nei primi due anni (pagamento solo degli interessi) e possibilità di moratoria per chi ha un conto nell’istituto di credito.

A coordinare l’intero progetto di inserimento nel sistema Apot è stato chiamato l’esperto Franco Paoli, che ha maturato negli anni una importante esperienza nel Consorzio Melinda, nominato direttore della Sft.

Nel frattempo, si sta definendo la nuova struttura economica e finanziaria che disegna la nuova Sft, anche in relazione al progetto di collaborazione con la Trentina. Un canale di comunicazione è aperto anche nei confronti degli organi sociali della cooperativa, nella consapevolezza che questo progetto ambizioso poggia sulla necessità di assicurare vantaggi del processo di collaborazione ad entrambi i soggetti coinvolti.

A supporto di questo processo e per certificare le informazioni che emergeranno, è stato affidato un incarico ad una società esterna, la Mazars, che accompagnerà il percorso e consentirà di proporre ai cda e ai soci un quadro complessivo analitico certificato, sul quale costruire i prossimi passi da condividere tra le due compagini sociali.

La cabina di regia composta da Federazione, Apot, la Trentina e Sft si è assunta l’impegno di portare all’attenzione dei soci un ulteriore aggiornamento entro la metà del mese di febbraio. In quella occasione potrà fornire un quadro di ulteriore precisione delle prospettive sulle quali i soci saranno chiamati a compiere le loro valutazioni. L’assemblea per l’approvazione del bilancio Sft è prevista entro gennaio.