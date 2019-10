OPERA ON ICE * PATTINAGGIO INTERNAZIONALE: « PER LO SHOW SUL GHIACCIO IL 4 E 5 OTTOBRE SARANNO PRESENTI  100 ELEMENTI DEL CORO ROMA SINFONIETTA, IL MAESTRO BASSO ACCOMPAGNERà LE STAR »

A dirigere la musica che accompagnerà le star mondiali del pattinaggio sarà il Maestro Diego Basso.

Grandi campioni del pattinaggio internazionale e oltre 100 elementi dell’orchestra e del coro Roma Sinfonietta, un mix di musica, arte e sport che unisce le più celebri arie d’opera e uno spettacolo sul ghiaccio unico al mondo.

Tutto questo è Opera on Ice in programma il 4 e 5 ottobre nella cornice del Foro Italico di Roma. A dirigere coro e orchestra dello show kolossal sarà il Maestro trevigiano Diego Basso, già direttore d’orchestra nella scorsa edizione andata in scena in Piazza degli Scacchi a Marostica. Toccherà a lui il compito di guidare dal vivo le note che accompagneranno le performance di star internazionali come Evgeni Plushenko, la campionessa del mondo giapponese Miki Ando, gli azzurri della danza Anna Cappellini e Luca Lanotte, e la coppia di artistico Nicole Della Monica e Matteo Guarise.

L’apertura dell’evento sarà un tributo al maestro Franco Zeffirelli recentemente scomparso, celebrato anche con preziosi costumi di scena indossati dai pattinatori per il ‘Brindisi della Traviata’ di Verdi ed altri pezzi.

Opera on Ice conquisterà anche il piccolo schermo: sarà in onda su Canale 5 il giorno di Natale.

About Diego Basso

Diego Basso, direttore d’orchestra, è stato ed è protagonista di importanti progetti nelle principali reti televisive e in alcuni dei maggiori teatri nazionali ed internazionali. Oltre ad essere direttore musicale e direttore d’orchestra di Sanremo Young, il Maestro ha preso parte ad altre grandi produzioni come Viva Mogol! su RAI 1 e a due edizioni di Music di Canale 5, per le quali ha diretto l’orchestra ed ha trascritto e curato l’arrangiamento di brani interpretati dai più grandi artisti nazionali e internazionali che vi hanno preso parte. Ha diretto Opera on Ice in Piazza degli Scacchi a Marostica con campioni di pattinaggio artistico che hanno “danzato” sulle arie d’opera più famose; in palcoscenico i 100 musicisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro Open House e i solisti della Fondazione Pavarotti.

Oltre al tradizionale appuntamento con il concerto AVA LIVE il maestro ha condotto l’Orchestra in diretta live su RAI 1 da piazzale Kennedy con “Una ballata per Genova”. È stato direttore d’orchestra del tour europeo “Notte Magica” e di alcune tappe del tour italiano e nordamericano de Il Volo, toccando le principali città e teatri europei. Oltre all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana di cui è fondatore, Diego Basso ha diretto molte orchestre tra cui l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, OFI Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, Orchestra Giovanile di Roma, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Sinfonica Siciliana, Slovak Sinfonietta Zilina, la Guangzhou Symphony Orchestra Cina, per l’Omaggio a Ennio Morricone in occasione del Concerto di Natale nella stagione musicale 2015/2016, Detroit Symphony Orchestra le Orchestre delle città di Chicago, Boston, New York, Washington.