FEDERAZIONE TRENTINA PRO LOCO* MANIFESTAZIONI D’AUTUNNO: « PRESENTAZIONE “FESTA UVA“ (23-25 SETTEMBRE) E “FESTA ZUCCA“ (30 SETTEMBRE-2 OTTOBRE) »

16.21 - martedì 20 settembre 2022

Il ritorno delle manifestazioni d’autunno delle Pro Loco: la Festa dell’Uva a Verla di Giovo e la Festa della Zucca a Lasino celebrano le eccellenze del Trentino.

L’autunno alle porte dà il via alle proposte dedicate dalle Pro Loco alle eccellenze del territorio: gli uvaggi e i vini della valle di Cembra con la 65° Festa dell’Uva a Verla di Giovo (23-25 settembre) e le pregiate produzioni orticole con la Festa della Zucca e degli ortaggi invernali a Lasino (30 settembre-02 ottobre).

Verla di Giovo e Lasino (Trento), 20 settembre 2022 – Dopo i movimentati mesi estivi tornano le iniziative autunnali delle Pro Loco, che riportano l’attenzione sulle prodotti di punta della stagione, in grado di richiamare moltissimi visitatori, anche da fuori regione.

A partire dal 23 settembre, torna la Festa dell’Uva a Verla di Giovo, giunta quest’anno alla sua 65° edizione.

Nel fine settimana del 30 settembre, 1 e 2 ottobre, si terrà invece a Lasino la 10° Festa della Zucca e degli ortaggi invernali.

La 65° Festa dell’Uva di Verla di Giovo

Verla di Giovo si trasformerà per tre giorni in un grande teatro, con ogni via e piazza riempita di stand di degustazioni, allestimenti di mostre, punti gioco per i piccoli… Nel piazzale principale, il Villaggio Centrale sarà il baricentro degli eventi e del gusto, con palco e punti degustazioni.

Si inizierà venerdì 23 sera alle 18 con l’apertura degli stand enogastronomici, la cena con delitto nello stand Vino Novo e la cena degustazione Rosso di Sera allo stand Grandemondo.

Il sabato si partirà il primo pomeriggio con i laboratori e gli spettacoli per i bambini, seguiti dall’Escape Village, un gioco di squadra ispirato alle famose Escape Room ma organizzato nelle vie del paese, e ancora dalla giocoleria e dalle 21 dalla musica dei radio Dolomiti, Coyotes, Antani Project. Alle 22, appuntamento curioso con il Palio dei Congiai, una staffetta folkloristica tra i ragazzi del paese che faranno rotolare le botti tra le vie e il Palio dei Ceveri, dove i partecipanti si sfideranno a pigiare l’uva con i propri piedi in grandi recipienti.

Domenica sono due i momenti da non perdere.

Alle 9 la Marcia dell’Uva, una corsa tra le viti per professionisti e non, e alle 14.30 la Sfilata dei Carri allegorici, spettacolare parata tra le vie del paese in cui i carri realizzati dai 6 gruppi allestitori si sfideranno tra centinaia di comparse, effetti scenici e strutture mirabolanti.

Per i più creativi: The Wine spirit, call che invita artisti, grafici, illustratori a trasformare in immagine il concetto “the wine spirit: dal sacro al profano, lo spirito dell’uva prende vita creando un olimpo di divinità, strani personaggi e allegorie che possono comporre una nuova narrazione del territorio” (premiazione domenica alle 18.30).

Infine, la novità di quest’anno: Carri in Miniatura, realizzati dai bambini delle scuole elementari di Verla proprio in questi giorni e poi esposti nell’edificio dell’ex asilo.

La Festa dell’Uva è molto più di un evento enogastronomico di enorme portata: è il simbolo di una comunità che costruisce il luogo in cui vuole vivere e che, mantenendo la tradizione millenaria della coltivazione della vite, tiene viva la comunità stessa.

Organizzatrice dell’evento è da sempre la Pro Loco di Giovo (che opera con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest), ma che conta sulla collaborazione di molte associazioni di tutta la valle, senza il quale tutto questo non potrebbe essere possibile.

La 10° Festa della Zucca e degli ortaggi invernali di Lasino

La Festa della Zucca, che nel corso degli anni si è fatta conoscere richiamando non solo i residenti ma anche visitatori da fuori, presenta anche quest’anno un ricco programma. A cominciare dall’anteprima di venerdì 30 settembre, che vuole stuzzicare la curiosità e le aspettive per le attività di sabato 1 e domenica 2 ottobre. Sarà infatti possibile ascoltare il coro Valle dei Laghi diretto da Paolo Chiusole e il coro Cima Tosa, diretto da Piergiorgio Bortoli e seguire la proiezione in anteprima del video dell’iniziativa UN CALDO ABBRACCIO “Il morbido sentiero più lungo del mondo”, dedicato allo srotolamento della sciarpa da record di 30 km, realizzata per beneficienza.

Per passare al programma di sabato e domenica, la cucina proposta dalle associazioni locali porterà i partecipanti in un viaggio nel gusto improntato alla tipicità dei piatti della tradizione. Uno chef approfondirà l’utilizzo della zucca e degli ortaggi invernali nella cucina di tutti i giorni.

Le vie del paese si riempiranno di colorate bancarelle per il mercatino, che proporrà prodotti alimentari locali, oggettistica e manufatti realizzati dalle sapienti mani di artigiani e hobbisti. Chi volesse mettersi in gioco potrà partecipare ai laboratori di lavoretti artigianali allestiti presso lo spazio espositivo La dona de sti ani.

I veri protagonisti di questi giorni di festa saranno però i più piccoli, che troveranno pane per i loro denti con spettacoli di clown, bolle giganti, letture a tema curate dalla Biblioteca Valle di Cavedine, giochi di una volta e altre attività ormai scomparse.

Tra musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento, assolutamente da non perdere saranno le sfide e i giochi a tema zucca: indovina il peso, la zucca più strana, la più bella, la più pesante, la più lunga…

E ancora il concorso del vin de caneva, che porta all’attenzione del pubblico un’attività molto diffusa nelle case contadine fino a pochi decenni fa ma ormai a rischio di scomparire.

La Festa della Zucca, giunta ormai alla 10° edizione, è promossa dalla Pro Loco di Lasino Lagolo in collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati e volontari del paese, che si impegnano con cooperazione, spirito di gruppo e ore e ore di lavoro per la perfetta riuscita dell’evento.

Le dichiarazioni

Per la 65° Festa dell’Uva

Monica Viola, Presidente Federazione trentina Pro Loco: “La 65° Festa dell’Uva ha raggiunto un bel traguardo! E’ una festa che mette in luce la tradizione di un territorio davvero vocato alla coltivazione dell’uva e alla produzione del vino”.

Marina Erler, Presidente della Pro Loco Giovo: “La Festa non è solo tradizione, ma è proprio l’anima della comunità di Giovo e di tutta la valle. Sono oltre 400 i volontari che con entusiasmo rendono possibile questa manifestazione, che per tutti noi è dare continuità alla tradizione ma con la volontà di innovare. Inoltre è dare valore alla passione dei volontari per il loro paese. Lo scopo più alto e più importante è però contribuire allo sviluppo del bene comune e veicolare un’idea di turismo sostenibile”.

Michael Moser, Assessore alla cultura del Comune di Giovo: “Anche per l’amministrazione comunale questa festa rappresenta un momento importante per la promozione della tradizione e di un territorio che sin dall’antichità è la culla dell’enologia trentina. La collaborazione con la Pro Loco e con le altre associazioni coinvolte nell’organizzazione di quest’evento ha concretizzato attività come quella dei carri in miniatura: si vogliono coinvolgere i bambini delle scuole per farli diventare i futuri protagonisti della sfilata dei carri”.

Rosario Pilati, Vicepresidente Strada del Vino e dei Sapori del Trentino: “Nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, questa manifestazione rappresenta davvero la Val di Cembra e le sue eccellenze. Tra gli interessi principali della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino c’è quello di mettere insieme eventi e proposte eno-gastronomiche che facciano conoscere e valorizzino il territorio.

Vera Rossi, rappresentante dell’Associazione Turistica Valle di Cembra: “L’Associazione che rappresento vuole essere un luogo di confronto tra amministrazioni comunali, Pro Loco e tutte le realtà interessate nel promuovere una nuova idea di turismo: un turismo lento, attento ai territori e ai suoi prodotti. Proprio per questo la Festa dell’Uva permette di far conoscere la valle non solo per il suo vino ma anche per lo sport, la cultura e la socialità, vero motore dei nostri paesi.

Giancarlo Cescatti, Direttore dell’APT Fiemme, Pinè, Cembra: “Non posso che confermare quanto già detto, che iniziative di questo tipo sono momenti importantissimi per la cultura e la socialità e per lo sviluppo del turismo lento e green. Auspico per il futuro l’organizzazione di eventi che sappiano coniugare le eccellenze gastronomiche del territorio cembrano con l’offerta turistica della val di Fiemme, anche nell’ottica della destagionalizzazione delle proposte turistiche.

Per la 10° Festa della Zucca e degli ortaggi invernali

Monica Viola, Presidente Federazione trentina Pro Loco: “La 10° Festa della Zucca è un compleanno importante per la Pro Loco di Lasino Lagolo, che, grazie ai suoi volontari, anima con grande creatività. Pensiamo solamente al progetto dell’iniziativa UN CALDO ABBRACCIO “Il morbido sentiero più lungo del mondo”, che durante il Covid ha tenuto vivo Lasino coinvolgendolo nella realizzazione della sciarpa da record di 30 km”.

Nereo Pederzolli, giornalista e scrittore: “Ci sono tante feste della zucca in giro, ma quella organizzata dalla Pro Loco di Lasino Lagolo ha la peculiarità di coinvolgere le idee e le spinte della comunità che vede il recupero della zucca e degli ortaggi invernali come il recupero del mondo contadino e dei suoi saperi antichi. In questo senso va anche il concorso del vino di caneva, che è la riproposizione della socialità alla base della trasformazione dell’uva in vino.

Michele Bortoli, Sindaco di Madruzzo: “Mi piace soprattutto sottolineare il grande lavoro di rete e l’aiuto reciproco messi in campo da tutte le associazioni del Comune. La pandemia ha creato una situazione difficile per le associazioni e per tutti i volontari: l’amministrazione comunale dà loro volentieri tutto il supporto possibile, perché sono un valore aggiunto per la comunità e rappresentano uno strumento di divulgazione e di valorizzazione del territorio.

Ivo Chistè, Presidente della Pro Loco Lasino Lagolo: “La festa rappresenta anche un momento per dare ulteriore risonanza al progetto UN CALDO ABBRACCIO “Il morbido sentiero più lungo del mondo”, perché proietteremo un video sull’iniziativa e sulla festa conclusiva anche per chi non è potuto essere presente nelle altre occasioni di restituzione dei risultati del progetto. Altro elemento da ricordare: la possibilità di seguire il percorso che collega i 9 murales dedicati al tema basato sul gioco di parole “Lasino e l’asino”.

Carlotta Chiellino, Assessore all’associazionismo e volontariato di Madruzzo: “Nel corso della festa vorremmo anche far conoscere un progetto che stiamo portando avanti da un po’ di tempo, quello del parco giochi diffuso, primo esempio di questo tipo in Trentino. Secondo l’dea nata nel corso della pandemia dall’esigenza dei bimbi di tornare a giocare assieme, sono state allestite due diverse aree gioco a Lasino e alle Sarche con giochi disegnati per terra. Sono spazi ricchi di colore, nel rispetto delle distanze di sicurezza e riportando alla memoria il gioco di strada.

*

Info

Per la 65° Festa dell’Uva

www.festadelluva.tn.it, pagina Facebook festadelluva, info@festadelluva.tn.it

Per la 10° Festa della Zucca e degli ortaggi invernali

Pagina Facebook Pro Loco Lasino Lagolo, prolocolasinolagolo@gmail.com