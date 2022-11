CCIAA TRENTO E BOLZANO * ECONOMIA LOCALE: « CONFRONTO SU PREZZI DELL’ENERGIA, PENSIONE E MOBILITÀ »

10.22 - giovedì 03 novembre 2022

Camere di commercio di Bolzano e Trento: confronto su prezzi dell’energia, pensione e mobilità. Ieri, presso il Palazzo Roccabruna a Trento, si è tenuta la Conferenza permanente delle Camere di commercio di Bolzano e Trento durante la quale sono stati affrontati temi attuali particolarmente importanti per l’economia locale. Prezzi dell’energia, pensione e mobilità erano i punti al centro del confronto.

La seduta si è aperta con un confronto circa l’utilizzo e lo sviluppo di fonti energetiche sostenibili in Trentino-Alto Adige. Entrambe le parti hanno concordato di sfruttare al meglio le possibilità di autonomia energetica perseguendo il duplice obiettivo di promuovere le fonti energetiche rinnovabili e sostenibili e di ridurre i prezzi dell’energia.

“L’attuale situazione sul fronte energetico è difficile sia per la popolazione sia per le imprese della nostra regione. Per questo motivo abbiamo chiesto ai Governatori e agli Assessori all’energia dell’Alto Adige e del Trentino di organizzare un incontro congiunto per confrontare i nostri punti di vista e cercare un approccio unitario”, hanno dichiarato Giovanni Bort e Michl Ebner, Presidenti delle Camere di commercio di Trento e Bolzano durante l’incontro di ieri.

Inoltre, sono stati presentati anche i risultati di uno studio recentemente pubblicato dall’IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano sulla previdenza della popolazione tra i 20 e i 49 anni in Trentino e in Alto Adige. Dallo studio è emerso che due terzi degli intervistati in Alto Adige si sono già fatti un’opinione sulla propria sicurezza economica in età avanzata. Si tratta di una percentuale nettamente superiore rispetto a quella del Trentino, che riguarda invece solamente un terzo degli intervistati e delle intervistate. In entrambe le province la popolazione tra i 20 e i 29 anni mostra spesso una scarsa consapevolezza rispetto alla possibilità di attivare un fondo pensione.

Altro tema oggetto di discussione è stato il Libro Bianco delle Camere di commercio di Bolzano e Trento, presentato il 5 ottobre 2022 a Trento, che definisce i progetti infrastrutturali prioritari dal punto di vista delle imprese della Regione. La Conferenza permanente si è conclusa con i dati relativi alla stazione di carico merci di Trento, che in futuro dovrà essere assolutamente ampliata.

La Conferenza permanente consiste in un incontro periodico tra le Giunte camerali delle Camere di commercio di Bolzano e Trento la cui Presidenza si alterna tra i vertici delle due Camere di commercio ogni due anni e mezzo.