CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: «CASE COMUNITÀ / SOSTEGNO VITTIME VIOLENZA DI GENERE / PROMOZIONE VOLONTARIATO – CITTADINANZA ATTIVA – TERZO SETTORE»

aggiunto, per l’antincendio, per l’ospedale di Rovereto: l’impegno organizzativo e del Dipartimento dell’Apss che si occupa delle infrastrutture è stato importante. Stando dentro alle cose, ha concluso, si coglie il lavoro che c’è dietro: l’impegno è tanto. Una consigliera di minoranza ha ricordato che dietro alle case di comunità non c’è un mero finanziamento Pnrr, sono un obiettivo finale individuato in un percorso che vede una trasformazione della medicina di cui sono anni che si parla, pensato per cambiare faccia alla medicina. Ha fatto riferimento al modello della medicina delle “4 p”, non si può parlare di “riempire case della comunità”. Ha inoltre citato il tema della moderna tecnologia che va presidiata.

Una consigliera di maggioranza ha detto che potrebbe essere rafforzato il punto di vista della progettazione e della visione: ha detto di non sentirsi di imputare la colpa ad Apss, ha parlato di un problema di approccio e forma mentis. Come quando si parla di formazione, ha dichiarato, non serve un segretario che scrive il progetto, serve un progettista; su un tema così importante, ha affermato, bisogna pensare a strategie. Un’altra consigliera di minoranza ha posto l’obiettivo del processo in corso non nel mero trasferimento di spazi, ma in un upgrade. L’impressione, ha affermato, è che non ci sia una presa di posizione precisa da parte di Apss che muove nel senso dell’integrazione. Ha parlato di un’opportunità da cogliere e messo in guardia contro il rischio di perdere l’occasione.

Un consigliere di maggioranza si è detto preoccupato per i tempi di realizzazione: una volta che ci sono le case di comunità si possono modificare, finché non sono operative si attendono. Ha auspicato che si realizzino in fretta, per poi eventualmente ritarare il servizio. Un’altra consigliera di maggioranza ha ricordato l’iter del Pnrr e detto che sarebbe bello avere sempre le idee chiare a monte, ma ha detto che si deve fare i conti con una condizione di evoluzione e con tempi strettissimi per procedere. Ha definito il fatto che non sia tutto già così ben delineato come una sfida.

Il direttore sanitario di Apss ha detto che bisogna tenere conto della situazione di rapidità di messa a disposizione dei finanziamenti e tempi molto stretti per presentare una serie di dati e azioni programmatorie. Non si parla solo della costruzione di muri, ha precisato. Nuovi finanziamenti portano a nuove scelte, ha proseguito, e ricordato che ci si scontra con le costrittività del sistema pubblico. La direttrice per l’integrazione socio-sanitaria ha detto che non si stanno tirando i dadi sulle case di comunità: il Ministero chiede di dimostrare il raggiungimento di “milestone”, traguardi intermedi, e il Trentino è in regola su tutte. C’è una cabina di regia aziendale che si trova ogni tre settimane, ha raccontato, e in cui ci si confronta sullo stato di avanzamento della progettazione, sia sulle infrastrutture sia sull’organizzazione. Il Trentino è stata l’unica regione in Italia a centrare e superare l’obiettivo dell’assistenza domiciliare per gli over 65. Ancora, l’integrazione socio-sanitaria è obbligatoria, non facoltativa, rRaccomandata ma non obbligatoria la funzione consultoriale. Non si urli alla disfatta di Waterloo quando si stanno portando a casa i punti che devono essere portati a casa, ha concluso.