GUGLIELMI (FASSA) – INTERROGAZIONE * « RISTORI PER I DISASTRI NATURALI VAL DI FASSA (3 LUGLIO), PER PASSO FEDAIA – CAMPITELLO – MAZZIN – SAN GIOVANNI DI FASSA »

12.11 - martedì 11 ottobre 2022

Oggi, durante il Consiglio Provinciale, ho presentato l’interrogazione a risposta immediata con la quale ho chiesto alla Giunta informazioni circa i contributi a sostegno degli operatori e dei lavoratori del Passo Fedaia, a seguito del disastro del 3 luglio.

La risposta della Giunta Provinciale ha dimostrato attenzione non solo per il Passo Fedaia ma anche per i disastri causati dal nubifragio del 5 agosto in alcune zone della Val di Fassa.

La Provincia ha voluto stanziare 200.000€ per gli operatori e i lavoratori siti al Passo Fedaia che hanno visto una riduzione dei ricavi della calamità oltre a 300.000€ per riparazione e/o ricostruzione di beni mobili e immobili causati dal nubifragio del 5 agosto.

Le domande per l’ottenimento dei contributi e indennizzi vanno presentate da inizio novembre a inizio gennaio e l’erogazione degli stessi si può prevedere per i primi mesi del 2023.

In qualità di Consigliere Provinciale proveniente dalla Val di Fassa, ho espresso apprezzamento per l’interessamento della Giunta verso operatori e persone che hanno subìto i danni più gravi dai citati eventi naturali ma ho anche sollecitato un maggiore impegno economico per sostenere gli stessi, viste le ingenti perdite di reddito.

Consigliere Provinciale

Luca Guglielmi