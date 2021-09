MUSE – TRENTO * #MUSEUMSFORFUTURE: « ORSI IN “SCIOPERO”, PER SOSTENERE I GIOVANI ATTIVISTI IN MARCIA PER IL CLIMA »

Un grande telo bianco a coprire l’orso bruno del museo: oggi, venerdì 24 settembre, chi visiterà il MUSE troverà il plantigrado, esposto nel labirinto della biodiversità al terzo piano dell’edificio, “in sciopero”. É questa l’azione provocatoria che il Museo delle Scienze di Trento, abbracciando la campagna #Museumsforfuture, ha adottato a sostegno dei giovani attivisti di Fridays For Future, oggi in marcia per il clima.

Scienza e cultura al fianco di chi lotta per un futuro più sostenibile. In occasione dello sciopero globale per il clima di oggi, anche musei e istituzioni culturali sono chiamati a fare la loro parte con azioni e iniziative di educazione ambientale che richiamino ai temi della crisi climatica in corso e alla necessità di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Un impegno recentemente riaffermato anche nell’ambito del G20 Cultura, tenutosi a Roma lo scorso luglio sotto la presidenza italiana, che il MUSE ha rinnovato con l’adesione a #Museumsforfuture, movimento culturale a sostegno dei giovani attivisti del clima. Già nel 2019 il Museo aveva sposato l’iniziativa “oscurando” alcuni dei suoi reperti in segno di protesta: lo stambecco, il leone bianco, l’ape e la pernice bianca, specie particolarmente fragili di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e dell’impatto umano, erano stati nascosti agli occhi dei visitatori.

Quest’anno, a scioperare, sarà l’orso bruno. Accanto al plantigrado, che sarà coperto da un telo bianco, uno striscione con il claim “A qualcuno piace fresco – some like it cool”, e un pannello che entra nel merito dell’azione di protesta: “Non direttamente minacciato dal cambiamento climatico, ma per stretta vicinanza con l’orso polare, un simbolo iconico del mutamento dovuto al riscaldamento globale, l’orso bruno del MUSE viene oggi nascosto in sostegno allo Sciopero Globale per il Clima promosso da Fridays for Future”.

L’invito del MUSE è quello di partecipare, condividendo sui propri canali social, tramite gli hashtag #museumsforfuture #museumstrike4climate #fridaysforfuture, il proprio impegno per costruire un futuro migliore.

#MuseumsforFuture è una rete globale di musei, istituzioni e professionisti dell’ambito culturale nato per supportare il movimento Fridays For Future. Qui maggiori info.