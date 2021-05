MUSE TRENTO * “ GALATTICA AL FUTURO SOSTENIBILE “: « SU YOUTUBE LA PRESENTAZIONE, VENERDÌ 28 MAGGIO ALLE 11.00 »

Dopo il grande successo della “Guida galattica al Coronavirus! Per bambine e bambini curiosi” – realizzata dalla Società Pleiadi in due versioni, tradotta in oltre 30 lingue e distribuita gratuitamente a oltre 2 milioni di famiglie in tutto il mondo – viene presentata, venerdì 28 maggio 2021 alle 11.00 la nuova “GUIDA GALATTICA AL FUTURO SOSTENIBILE”, nata dalla collaborazione tra MUSE – Museo delle Scienze di Trento e la Società Pleiadi, con il sostegno di Fondazione IBSA per la ricerca scientifica e Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.

La Guida spiega come il nostro benessere, come esseri umani, sia strettamente legato a quello della Terra e degli altri suoi abitanti. Affinché si arrivi a un equilibrio è fondamentale il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Elaborata dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2015, l’Agenda descrive in dettaglio i 17 obiettivi per “Trasformare il nostro mondo” toccando importanti questioni, tra cui la povertà, la fame, il diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, il cambiamento climatico, la pace e la giustizia, l’uguaglianza di genere.

Quello verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda è un viaggio faticoso, che in larga parte riguarda gli adulti, ma al quale possono contribuire anche i bambini che con piccole scelte quotidiane influenzano il futuro di domani.

Interverranno in conferenza stampa:

Michele Lanzinger, direttore MUSE – Museo delle Scienze

Lucio Biondaro, direttore Pleiadi

Samuela Caliari, MUSE – Museo delle Scienze

On. Alessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati

Porta il suo saluto Silvio Mucchi, presidente del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine.