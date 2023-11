PAT * MALTEMPO: “ PIOGGIA DALLE 8 DI GIOVEDÌ ALLA MEZZANOTTE DI VENERDÌ 3, NEVE A 1.300 METRI “

14.16 - mercoledì 1 novembre 2023

Dalle 8 di giovedì alla mezzanotte di venerdì 3 novembre. Maltempo: da domani allerta arancione. Torna la pioggia. Neve anche a 1300 metri.

Allerta arancione domani e dopodomani su tutto il Trentino. Lo prevede un’ordinanza emessa poco fa dal dipartimento provinciale alla Protezione civile che conferma l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà le Alpi tra giovedì e venerdì determinando precipitazioni diffuse e abbondanti soprattutto domani, tra il pomeriggio e la sera quando in quota soffieranno forti venti meridionali. Non sono esclusi locali temporali.

La quota neve è prevista inizialmente a circa 1800 – 2000 metri ma in temporaneo innalzamento in serata fino a oltre 2200 metri, specie sui settori meridionali ed orientali. Poi però, nella notte fra giovedì e venerdì, e per buona parte di quest’ultima giornata la quota neve si abbasserà gradualmente fino a 1300 – 1500 metri circa o localmente sotto.

Come sempre si raccomanda massima prudenza. Con queste precipitazioni saranno probabili smottamenti, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Come visto anche in queste ultime ore, ne possono conseguire disagi per interruzioni alla viabilità ed alla circolazione ferroviaria, oltre che danni alle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi.