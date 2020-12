PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GECT EUREGIO: « 1.2 MLN LA QUOTA A CARICO DEL TRENTINO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E LA MOBILITÀ »

Il Trentino co-finanzia il Gect Euregio per la ricerca scientifica e la mobilità. Decisione della Giunta su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

Ammonta a 1.200.000 euro, nel triennio 2021-2023, la quota a carico del Trentino per il co-finanziamento del Fondo Euregio per la ricerca scientifica e del Fondo mobilità. Le risorse saranno assegnate al Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino , ripartite in 400.000 euro per ogni esercizio finanziario. La decisione è stata assunta oggi dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti.

Le risorse raccolte dai tre territori serviranno a finanziare progetti interregionali nei due ambiti: da un lato, dando impulso al ruolo di Trentino, Alto Adige e Tirolo quali “distretti di ricerca” e favorendo la visibilità internazionale dell’attività scientifica che vi viene svolta, dall’altro sviluppando progetti congiunti nel campo della mobilità sostenibile.

Nel 2021, lo ricordiamo, la presidenza dell’Euregio passerà dal Tirolo al Trentino.