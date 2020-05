CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITà * DONNE IN DIFFICOLTà: « AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LE VIOLENZE DOMESTICHE » (VIDEOCLIP)

Un video e slides in diverse lingue per raggiungere le donne in difficoltà. Campagna antiviolenza della Commissione pari opportunità.

Una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione provinciale pari opportunità contro le violenze domestiche, particolarmente necessaria in questo periodo in cui le vittime di violenza sono spesso costrette a dover convivere 24 ore su 24 con la persona maltrattante, con minori possibilità di chiedere aiuto.

Nel video allegato vengono diffusi i numeri di telefono e le modalità per rivolgersi alle organizzazioni che possono fornire aiuto; il testo del video è stato anche ripreso in una serie di grafiche in diverse lingue, così da raggiungere il maggior numero di persone possibile. Sia il video che i cartelli sono studiati per avere la massima diffusione attraverso i social.