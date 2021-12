REGIONE TN-AA/SÜDTIROL * ISTRUZIONE – 2022/2023: LEONARDI, « FINANZIATE 40 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA IN UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, IMPORTO 600 MILA EURO »

17:41 - 10/12/2021

Poter studiare un anno all’estero è una esperienza utile per la formazione dei nostri giovani. È con questa motivazione che, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, la giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale Giorgio Leonardi, ha finanziato 40 borse di studio per la frequenza dell’anno scolastico 2022/2023 in uno stato membro dell’unione europea per un importo complessivo di 600 mila euro.

L’iniziativa, che si rivolge a tutti gli studenti, cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, residenti da almeno un anno in Regione oppure nei comuni confinanti di Pedemonte, Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Magasa, Valvestino e frequentanti la terza classe di un Istituto superiore, è finalizzata a consentire loro la frequenza del 4° anno presso Istituti scolastici superiori con sede in Europa (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) a condizione che, dopo il rientro in Italia vi sia, da parte degli studenti beneficiari la frequenza della quinta classe con il conseguente sostegno dell’esame di maturità. Possono presentare domanda gli studenti che frequentano il terzo anno delle superiori nell’anno 2021/2022, a condizione che non abbiamo preso alcun voto negativo nella pagella di valutazione nel periodo antecedente al 28 febbraio 2022 e non abbiano un ISEE superiore a 65 mila euro. Successivamente sarà una commissione di otto membri che stilerà la graduatoria di merito.

“Abbiamo introdotto un nuovo modello di assegnazione delle borse di studio – ha spiegato l’assessore – erogando al singolo beneficiario un assegno per un importo tale da coprire totalmente o parzialmente i costi del soggiorno di studio, senza alcuna assistenza né organizzazione da parte della Regione. La conoscenza delle lingue straniere è fondamentale per la crescita dei nostri giovani, ma ancora di più la possibilità di relazionarsi con realtà diverse da quelle di casa propria. Un anno di studio all’estero – ha concluso Leonardi – è il modo migliore per aprire la mente e far crescere i nostri ragazzi”.

REGION: 40 STIPENDEN FÜR DAS SCHULJAHR 2022/2023 IN EUROPA

Ein Auslandsschuljahr ist eine sehr nützliche Erfahrung für die Persönlichkeitsbildung unserer Jugendlichen. Aus diesem Grund beschloss die Regionalregierung auf Vorschlag des Regionalassessors Giorgio Leonardi, nach einer zweijährigen Unterbrechung aufgrund des Covid-19-Gesundheitsnotstands 40 Stipendien für den Besuch des Schuljahrs 2022/2023 in einem Land der Europäischen Union zu finanzieren, für die sie einen Gesamtbetrag von 600.000 Euro bereitstellt.

Die Initiative ist an alle Schülerinnen und Schüler der dritten Oberschulklasse gerichtet, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sind und seit mindestens einem Jahr in der Region oder in den angrenzenden Gemeinden Pedemonte, Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Magasa und Valvestino wohnhaft sind, und ermöglicht den Besuch der vierten Oberschulklasse in Oberschulen mit Sitz in Europa (Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlanden, Polen, Portugal, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und Ungarn), und zwar unter der Bedingung, dass die Schülerinnen und Schüler nach ihrer Rückkehr nach Italien die fünfte Oberschulklasse besuchen und das Abitur ablegen. Zur Initiative sind Schülerinnen und Schüler zugelassen, die im Schuljahr 2021/2022 die dritte Klasse einer Oberschule besuchen, im Zeugnis dieses Schuljahres für die Zeit bis zum 28. Februar 2022 keine negative Note erhalten haben und deren Familie einen ISEE-Wert bis zu höchstens 65.000,00 Euro aufweist. Anschließend wird eine aus acht Mitgliedern zusammengesetzte Kommission die Rangordnung erstellen.

Regionalassessor Leonardi erklärte, dass ein neues Modell für die Zuweisung der Stipendien eingeführt wurde, gemäß dem jedem einzelnen Empfänger ein Stipendium ausbezahlt wird, dessen Betrag die Kosten für den Studienaufenthalt ganz oder teilweise ohne jedweden Beistand oder Organisation durch die Region deckt. Abschließend fügte er hinzu, dass die Kenntnis der Fremdsprachen für die Entwicklung unserer jungen Mitbürger grundlegend sei, aber noch wichtiger sei die Gelegenheit, sich in anderen Lebenswelten als der eigenen zu bewegen. Ein Auslandschuljahr sei für junge Leute der beste Weg, um den eigenen Horizont zu erweitern und erwachsen zu werden.