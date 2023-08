COMUNE ROVERETO (TN) * POLITICHE SOCIALI: « PERSONE IN DIFFICOLTÀ, OPERATORI E FORZE DELL’ORDINE INSIEME PER CONTRASTARE IL DISAGIO SOCIALE »

16.56 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Politiche sociali, operatori e Forze dell’Ordine insieme per il contrasto al disagio sociale. L’assessore Mauro Previdi allarga il tavolo delle politiche sociali del Comune di Rovereto a tutti gli attori interessati sul territorio. “La situazione del disagio sociale a Rovereto è sotto controllo e non da ora. Il Comune di Rovereto, per quanto di sua competenza, ha sempre operato per mantenere monitorata la situazione attraverso i propri Servizi sociali, la collaborazione con le Associazioni che operano quotidianamente e la nostra Unità di Strada attiva ormai da due anni. Esiste già da tempo un tavolo che si riunisce ogni due mesi e che vede coinvolte l’Unità di Psichiatria e il Serd e che permette il confronto e l’aggiornamento. Tuttavia, alla luce dei recenti fatti avvenuti, ho ritenuto importante allargare il tavolo e coinvolgere anche le forze di sicurezza e la Comunità di Valle, affinché vi sia uno scambio più ampio”. Così l’Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali Mauro Previdi, che oggi ha voluto allargare il tavolo periodico che si tiene presso il suo ufficio in via Pasqui a Rovereto.

Insieme ai funzionari del Servizio Politiche Sociali, Daniela Fauri e Marco Mozelt, hanno preso parte all’incontro il Direttore Unità Operativa Psichiatra Claudio Agostini; l’Assessore Politiche Sociali comunità di valle Alberto Scerbo; il Direttore UO psichiatria Marco Maria Goglio; la responsabile Servizio Politiche Sociali Comunità di Valle, Carla Comper; i tre operatori e il direttore della Cooperativa Punto d’Approdo che gestisce l’Unità di Strada; la dirigente del Serd Ermelinda Leveri e l’assistente sociale Andrea Galvagni; Cristian Gatti e Lorenzo Zencher dell’Associazione il Portico e Fondazione Caritas Diocesana e il Comandante Emanuele Ruaro, insieme a Elena Espen, per la Polizia locale.

L’Unità di Strada ogni mese conferisce con il Servizio Politiche sociali, mentre ogni due si tiene il tavolo con SERV e Unità di Psichiatria: la decisione di allargarlo alle forze dell’ordine e alla Comunità di Valle nasce dalla volontà di mettere in condivisione informazioni e metodo: “Si possono e si devono dare risposte differenziate rispetto alle competenze di ciascuno e ci deve essere una formazione, un luogo di condivisione, dove ciascuno tramette le proprie conoscenze e competenze agli altri. Il tema è quello della responsabilità e ciascuno deve assumersi le proprie. Il Comune – spiega Previdi – fa la sua parte, ma penso sia necessaria un costante dialogo”. Ad oggi le persone che dormono per strada a Rovereto sono undici e sono individui che rifiutano la possibilità di dormire in una struttura e di essere seguiti in altro modo.

“Siamo costantemente in contatto con le persone che rifiutano di essere alloggiati in struttura e seguiti. Non possiamo obbligarli, ma possiamo aiutarli prestando assistenza o accompagnandoli presso i Servizi o da un medico di base se hanno necessità. Questo tavolo, che lavora già da mesi, è la migliore risposta a chi diffonde ingiustificati messaggi allarmanti perché la situazione in città è monitorata e sotto controllo. Le persone in difficoltà vanno aiutate, non isolate: sono esseri umani, ciascuno con una propria storia, non numeri, e la nostra priorità, grazie alla collaborazione tra i diversi attori sul territorio, è dare loro dignità”.