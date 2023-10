COMUNE DI TRENTO * TRAP SAVAGE: SINDACO IANESELLI, « HO CHIESTO AGLI ORGANIZZATORI DI ANNULLARE IL CONCERTO »

13.53 - lunedì 30 ottobre 2023

Ho chiesto agli organizzatori di annullare il concerto trap di Niky Savage in programma domani a Sanbapolis. Per questo motivo: i testi delle sue canzoni riducono le donne a un corpo senza dignità ammiccando a una sessualità malata e distorta.

La mia è una richiesta, non un ordine, perché il sindaco non ha (giustamente) il potere di censura. Tra i miei compiti c’è invece sicuramente quello di favorire un dibattito sulla (sub) cultura veicolata dalla musica trap che tanto piace agli adolescenti. Lo stiamo già facendo con il nostro servizio Cultura e con le Politiche giovanili, ma bisogna fare di più, ripristinando per esempio quei corsi sull’educazione alla parità di genere che sono stati aboliti qualche anno fa dalla Provincia. Perché il sessismo e la misoginia sono radicati e pervasivi e non sono certo prerogativa del trap.

È positivo dunque che i testi di Niky Savage abbiamo sollevato proteste e indignazione. Ma non fermiamoci qui. Come dice “Non una di meno”, non lasciamo cadere il tema del sessismo in musica fino al prossimo concerto. Proviamo piuttosto a capire come mai frotte di ragazzine accorrano a sentire canzoni che sono un insulto alla dignità delle donne e restituiscono un’immagine raccapricciante del mondo maschile. Fermare un concerto non basta.

Franco Ianeselli

Sindaco di Trento