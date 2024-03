PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INTERVENTO DI RIPRISTINO: « STATALE 350 VALDASTICO, CONFERMATA LA RIAPERTURA SABATO 23 MARZO »

16.58 - martedì 19 marzo 2024

Statale 350 di Valdastico, confermata la riapertura questo sabato .Dalla mattina del 23 marzo torna percorribile il collegamento con il Veneto a Folgaria.

Tornerà percorribile già dal primo mattino di sabato 23 marzo la statale 350 di Folgaria e Valdastico, interessata dall’intervento di ripristino e messa in sicurezza dovuto alla frana avvenuta nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 febbraio. Rispettata quindi la tabella di marcia comunicata la settimana scorsa dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti e confermata nel punto sui lavori effettuato oggi da parte dei tecnici di Servizio opere stradali e ferroviarie, Servizio Gestione strade e Servizio geologico.

Si sta dunque per concludere l’intervento di ripristino della SS 350, che collega Trentino e Veneto nella zona degli Altipiani cimbri. La strada è chiusa in località Busatti (Folgaria) a causa della frana avvenuta nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 febbraio. Le operazioni per la messa in sicurezza e riapertura, avviate immediatamente dopo il crollo, avevano visto lo scorso 22 febbraio il brillamento tramite 80 chilogrammi di esplosivo del diedro di circa 400 metri cubi che ancora incombeva in parete.