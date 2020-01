APT TRENTO * NOTTE DI SAN SILVESTRO 2019: « IN PIAZZA DUOMO 5.000 PERSONE HANNO BALLATO E FESTEGGIATO SULLE NOTE DEI ROCK IN MOVIE »

Un grande successo con 5.000 spettatori per il coinvolgente concerto di CAPODANNO 2020 in Piazza Duomo a Trento. Tantissime le persone, tra trentini e turisti, che hanno scelto il cuore del capoluogo trentino per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno circondati da un’atmosfera unica di grande festa e divertimento. Sul palco la band fiorentina Rock In Movie, che ha accompagnato il pubblico dalle ore 23.00 per oltre due ore di grande spettacolo, musica e colori rendendo omaggio alle colonne sonore che hanno fatto la storia del grande cinema degli ultimi trent’anni. La proposta musicale ha infatti combinato la visione sul maxischermo dei trailer di importanti film musicali con le colonne sonore suonate dal vivo, ballabili e di grande notorietà e coinvolgimento.

Grande soddisfazione quindi per l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune di Trento e il supporto di EDG Spettacoli e Radio Italia Anni 60: “Un’altra scommessa vinta. Il Capodanno in Piazza Duomo è stato un grande successo per la presenza dei numerosi turisti e cittadini che si sono riversati con molto entusiasmo in una delle più belle piazze d’Italia. Trento è città del Natale e punto di riferimento culturale, ma lo è anche per il divertimento.

Un ringraziamento particolare al Comune di Trento, EDG Spettacoli, Radio Italia Anni 60, DJ Service, Croce Bianca, Dolomiti Ambiente, Polizia Municipale di Trento, Vigili del Fuoco Volontari, Carabinieri, Questura, Commissariato del Governo, le forze di polizia e gli addetti alla sicurezza della SAS Investigation che hanno reso possibile questo importante evento.” – afferma Elda Verones – Direttore dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – “In Piazza si è respirato un clima di festa davvero unico e non è stato necessario alcun intervento grazie al senso civico dei numerosissimi presenti al concerto che hanno rispettato le regole comportamentali richieste dal piano sicurezza e fatte osservare dalle forze dell’ordine presenti.”