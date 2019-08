PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * patto decennale Dolomiti UNESCO: « PARTNERSHIP CON SAT, MuSe, Trento Film Festival, TSM, Mart, Trentino marketing, Iprase, A22 e Fondazione Museo Civico di Rovereto »

Provincia, SAT, MuSe, Trento Film Festival, TSM, Mart, Trentinomarketing, Iprase, A22 e Fondazione Museo Civico di Rovereto. Firmato il patto del decennale Dolomiti UNESCO.

In Sala Belli oggi a firmare il Patto Decennale Dolomiti Patrimonio UNESCO, oltre all’assessore all’ambiente Mario Tonina, vicepresidente della Provincia autonoma e della Fondazione Dolomiti, c’erano i vertici e rappresentanti dei partner con i quali sono già in essere molte iniziative dedicate al Bene Naturale Dolomiti:Anna Facchini per SAT-Società Alpinisti Tridentini ; Mauro Leveghi per Trento Film Festival; Sabrina ZulloTSM – STEP Trentino school of Management; LauraStrada per MUSE-Museo delle Scienze; Filippo Prosser per Fondazione Museo Civico di Rovereto; Maurizio Rossini per Trentinomarketing. Le firme dei vertici di MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, IPRASE e Autostrada del Brennero S.P.A. saranno acquisite nei prossimi giorni.

“Dopo i festeggiamenti a Cortina d’Ampezzo il 26 giugno scorso – ha detto il vicepresidente Mario Tonina – e attraverso la delibera approvata dalla giunta della Provincia il 29 luglio scorso, con la firma di questo Patto vogliamo dare ancora più valore a tutte le iniziative (validate anche dal Comitato di celebrazione del Decennale) che si possono realizzare attraverso tutti voi che siete a questo tavolo e che, insieme a noi, volete riaffermare l’importanza del riconoscimento UNESCO alle Dolomiti da ogni punto di vista. Non solo il valore naturale, paesaggistico e geologico ma anche quello socio-economico e della sostenibilità. Per poter tramandare alle future generazione i valori del Bene Naturale Dolomiti UNESCO è necessario un valido lavoro di squadra, per questo vi voglio ringraziare per aver voluto aderire al Patto. Insieme è importante intensificare l’impegno per la promozione e valorizzazione delle Dolomiti in ambito culturale, scientifico e turistico. E, per fare questo serve la vostra competenza, il vostro aiuto e impegno che già negli anni scorso si è dimostrato costante”.

I vertici degli enti presenti, a loro volta, hanno voluto ringraziare la Provincia autonoma, il vicepresidente Tonina e anche, in particolare, il dirigente Fabio Scalet con il suo staff coordinato da Giuliana Cristoforetti che nel corso di tutto l’iter di candidatura e per questi dieci anni hanno garantito una comunicazione e coordinazione trasversale e hanno agevolato il lavoro delle Reti funzionali della Fondazione Dolomiti UNESCO che sono in capo al Trentino vale a dire la Rete della Formazione e Ricerca Scientifica e la Rete del Patrimonio geologico.

Molte le iniziative già realizzate o ancora in corso inserite nel Patto del Decennale, fra queste ricordiamo:

A cura della SAT, Societa Alpinisti Tridentini: Conferenza “La sostenibilità come forma mentis”; Dolomiti di carta. I libri delle Dolomiti al Laboratorio Spazio Alpini e Dolomiti UNESCO: diffusione del prezioso materiale conservato nella biblioteca della SAT; Parlano le Dolomiti: raccolta di citazioni di una biblioteca di opere sulle Dolomiti che ha 200 anni.

A cura del Trento Film Festival: Rassegne cinematografiche, CinemAmore, Alliance for Mountain Film; Cine Campus: esperienza residenziale per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni sul tema del Cinema e le Dolomiti UNESCO; Sinergia in occasione di Matera Capitale della cultura 2019

A cura di TSM-STEP: Dolomiti 10 anni dopo, iniziativa di formazione ammistrazioni; Educo con le Dolomiti. Lapbook in collaborazione con IPRASE; Dolomiti Patrimonio UNESCO – Premio di laurea

A cura della Fondazione Museo Civico di Rovereto: Cinema Archeologico – serata dedicata al film sulla tematica Dolomiti rassegne cinematografiche, Cinemamore, Cinema Archeologico e Religion Today; Piccolo Atlante delle 50 specie floristiche delle Dolomiti – App per smartphone; Grande mostra sulla flora e gli ambienti del Trentino: una stanza per le Dolomiti Bene UNESCO

A cura di Trentinomarketing: I Suoni delle Dolomiti – 24 concerti interamente dedicati al Decennale

A cura di Iprase: progetto didattico “Educo con le Dolomiti”

A cura del MART: L’arte oltre il tempo e lo spazio del museo – Le energie e i tempi della natura nell’opera di Giuseppe Penone

A cura di A22: “Dal Lento al Veloce” immagini e approfondimenti. Realizzato nell’ambito della Convenzione A22 ama le Dolomiti.