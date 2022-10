UIL – TRENTINO * SCUOLA: « PERSONALE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTI EDUCATORI, STOP A ESTERNALIZZAZIONI E ALLE ATTRIBUZIONI DI CONTRATTI “MAD” »

15.14 - sabato 01 ottobre 2022

Mercoledì 28 settembre si è svolto un incontro per fare “punto tra i vertici del Dipartimento istruzione e i Sindacati” come si legge nel comunicato dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento, praticamente a chiusura dell’incontro. Un comunicato che delinea la Scuola in Trentino come “Paese delle Meraviglie”.

Vogliamo oggi, a margine dello stesso, per non sminuire lo sforzo dell’Amministrazione, soprattutto grazie all’impegno del personale degli uffici reclutamento, concorsi, mobilità (e il sovraccarico lo riconosciamo è stato notevole e su questo i vertici politico – amministrativi dovrebbe non solo riflettere ma anche dare risposte) convenire sui buoni esiti, peraltro unanimemente riconosciuti nel corso della riunione, del sistema di ‘Chiamata Unica’ e della ‘ripopolazione’ delle segreterie degli Istituti.

Non possiamo, però, tacere su quelli che sono le criticità sollevate. In primis sull’introduzione della norma inserita all’articolo 93 della Legge 5/2006. La segretaria Monica Motter ha ribadito tutta la contrarietà di UIL Scuola nei confronti di una norma di Legge che reintroduce la chiamata diretta per i docenti precari. Una modifica che ha spiazzato tutti sia per l’handicap (e qui il riferimento è allo sport) con cui gli aspiranti a contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 si sono trovati ad affrontare, sia per la difformità, a tratti la stortura, nell’applicazione della stessa.

È stato più volte sollevato dall’Amministrazione che trattasi di una questione politica, quasi a volersi sottrarre al confronto: ebbene UIL Scuola è pronta a contestarla nelle sedi opportune, quali che siano. Altra questione: l’avvio delle procedure concorsuali straordinarie (norma Dalzocchio) dedicate ai docenti con almeno tre anni di servizio già svolto. L’Amministrazione – sollecitata ripetutamente nei mesi scorsi – sembra stia cercando e individuando soluzioni con il MIUR. Un primo passo non solo verso una stabilizzazione di quanti già lavorano nei nostri Istituti ma anche verso una continuità didattica veramente efficace, da offrire ai nostri ragazzi. Rimangono comunque criticità per alcune classi di concorso e, in particolare, per il sostegno.

Problematicità permangono anche per gli organici del personale Amministrativo e degli Assistenti Educatori, abbiamo chiesto un prossimo incontro sullo specifico argomento. Basta esternalizzazioni, basta attribuzioni di contratti attraverso MAD: UIL Scuola chiede graduatorie d’istituto anche per il personale ATA.

Motter: “Le criticità sono tutte legate alla trasparenza ed al rispetto dei diritti delle persone. Si tratta di rispettare la norma Costituzionale. I contratti di lavoro, nel pubblico impiego, debbono essere attribuiti mediante procedure oggettive e verificabili”

Attendiamo prossimi incontri per affrontare le numerose questioni che affliggono la nostra scuola e, nello spirito della scuola come comunità educante, individuare soluzioni efficaci anche se non sempre economiche per farla crescere.

Pietro Di Fiore

Monica Motter