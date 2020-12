DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) * AGENZIA REGIONALE GIUSTIZIA: « IL GOVERNO “PIÙ AUTONOMISTA DELLA STORIA” SI ACCORGE CON TRE ANNI DI RITARDO DEGLI EFFETTI DELLA DELEGA »

Il Governo si accorge con tre anni di ritardo degli effetti della delega. Dopo aver scelleratamente delegato l’amministrazione della Giustizia ad una Regione impreparata, dopo che i disastri provocati da questa improvvida delega sono sotto gli occhi di tutti, dopo essersi dimenticato dei protocolli che la delega stessa prevedeva in materia di performance e standard minimi da assicurare, in extremis il Governo sembra accorgersi che qualcosa non funziona.

Lo fa fuori tempo massimo, con una modalità assolutamente irrituale, quando la maggioranza regionale sotto la spinta di una situazione ormai insostenibile, sta cercando di rimediare inventandosi l’ennesimo inutile carrozzone rubricato alla voce “Agenzia regionale della Giustizia”.

Senza soldi e senza strategia non sarà certo l’Agenzia a risollevare le sorti al comparto e a rimotivare il personale. Ma l’intervento del Governo “più autonomista della Storia” a tempo scaduto denota la pochezza che contraddistingue la sua azione e soprattutto la considerazione che attribuisce all’assemblea legislativa della nostra Autonomia.

*

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale e regionale “Onda civica Trentino”