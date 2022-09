LEGA * ELEZIONI: « CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE, L’INTERVENTO DI SALVINI ALLA MANIFESTAZIONE DEL CENTRODESTRA » (DIRETTA VIDEO STREAMING)

19.23 - giovedì 22 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Voteranno gli italiani”, alla faccia di chi – all’estero – manda messaggi minacciosi contro il centrodestra.

È uno dei passaggi del discorso di Matteo Salvini davanti a una piazza del Popolo gremita per la manifestazione della coalizione.

Salvini è stato presentato con queste parole dallo speaker: “Ha guidato la coalizione alla conquista di roccaforti del centrosinistra affidandole al buongoverno del centrodestra.

Ha bloccato la legge Fornero, ha introdotto la flat tax, è stato il Ministro dell’Interno più amato della storia italiana.

Ha sempre seguito un principio: PRIMA GLI ITALIANI e per questo rischia fino a 15 anni di galera per aver difeso l’Italia e i suoi confini e per aver protetto in ogni modo la sicurezza dell’Italia.

La sinistra lo vuole in carcere, ma lui non abbassa e non abbasserà mai la testa!”.

Salvini ha affrontato il tema del caro bollette, insistendo con un intervento urgente per bloccare i rincari, e si è rivolto agli alleati per chiedere “la cancellazione del canone Rai”, un passaggio salutato dal boato della piazza e da centinaia di cartelli “stop canone”.

“Governeremo insieme per cinque anni” ha garantito Salvini, che oltre ai cavalli di battaglia tradizionali (controllo dei confini, flat tax, quota41 per cancellare la Fornero, no alla droga, sì alla natalità) si è soffermato sulla politica internazionale confermando il sostegno a Benjamin Netanyahu e al governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis.

Curiosità: a poca distanza da Piazza del Popolo, è spuntato un murale di Matteo Salvini in versione supereroe che difende i confini.