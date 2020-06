CCIAA – BOLZANO * AEROPORTO: EBNER, « NON è PIù UNA STRUTTURA PUBBLICA, È ORA DI PERMETTERE ALL’AZIENDA ABD HOLDING SRL DI PROSEGUIRE I LAVORI »

Venerdì 05 giugno 2020 il Comune di Laives ha emesso un’ordinanza contro l’ente gestore dell’aeroporto, l’azienda ABD Holding Srl, per bloccare immediatamente i lavori e destinare l’area a sud dell’aeroporto a biotopo. La Camera di commercio fa notare che la società aeroportuale non è più una struttura pubblica e bisogna permettere al gestore privato di proseguire i lavori.

La Camera di commercio si è sempre impegnata a favore dell’Aeroporto di Bolzano, poiché un aeroporto efficiente e funzionante è necessario per una raggiungibilità ottimale dell’Alto Adige ed è la premessa per l’accesso a nuovi mercati. Soprattutto in tempi di Coronavirus è diventato chiaro cosa succede all’Alto Adige se manca il turismo. Anche le esportazioni sono state fortemente colpite. L’Alto Adige può restare competitivo a lungo termine solo se dispone di una raggiungibilità simile a quella delle regioni limitrofe. Inoltre, un aeroporto funzionante è una finestra sul mondo per tutti gli altoatesini e altoatesine e comporta una maggiore apertura.

Per questi motivi la Camera di commercio di Bolzano ha accolto con favore l’acquisizione dell’Aeroporto di Bolzano da parte dell’ente privato e gestore dell’aeroporto, la ABD Holding Srl. “È ora di permettere all’azienda di proseguire i lavori, cosicché l’Alto Adige possa disporre il prima possibile di un aeroporto nuovamente funzionante”, sottolinea il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner.

Il piano di sviluppo dell’aeroporto prevede doveri e diritti per il gestore, poiché solo in questo modo era possibile acquisirne la concessione. Tra questi doveri rientrano anche le misure, già approvate da tempo, per l’ampliamento e allungamento dell’infrastruttura aeroportuale a sud dell’aeroporto.