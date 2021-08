COMUNE DI TRENTO * SPAZI URBANI: « ASPETTANDO LE STELLE AL PARCO LANGER, L’INIZIATIVA È IN PROGRAMMA TUTTI I MARTEDÌ DI AGOSTO A PARTIRE DALLE 17.00 »

Aspettando le stelle al parco Langer. Ogni martedì dal 10 al 31 agosto attività per tutti.

Una sinergia di soggetti per animare il giardino Alexander Langer (ex parco del Salè) e valorizzare gli spazi urbani come luoghi di relazione fra gli abitanti dei quartieri e le famiglie che vivono nella zona: anche quest’anno tornano le proposte del gruppo di lavoro che progetta e organizza la realizzazione di attività di animazione, culturali, sportive negli spazi del parco.

L’iniziativa è in programma tutti i martedì di agosto a partire dalle 17.

Ecco il programma di martedì 17 agosto (entrata da via Aosta):

• dalle 17 alle 19 Avvicinamento alla Giocoleria: attività rivolta a bambini/e dai 6 ai 10 anni e famiglie a cura di Uisp Comitato del Trentino aps

• dalle 18 alle 19 Yoga. Io e il mio corpo, resto in ascolto: attività rivolta a ragazzi/e dai 18 ai 35 anni a cura di Uisp Comitato del Trentino aps e Associazione Auto Mutuo Aiuto

• dalle 19 alle 20 Spazio con le Artiterapie: attività rivolta ai giovani. Spazio aperto con l’arte, la musica, il teatro e il corpo. Per conoscersi, ascoltarsi, esprimersi, stare meglio, dedicare un tempo e uno spazio per sé. A cura dell’Associazione Auto Mutuo Aiuto.

Nella locandina pubblicata sul sito del Comune è disponibile il programma completo dell’iniziativa.

Le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo presso i locali in via Gramsci, 36.