UIL TRENTINO * EMERGENZA CORONAVIRUS: ALOTTI, « LE PROPOSTE DAL DIPARTIMENTO PERSONALE PAT NON SONO ALL’ALTEZZA DELLA STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA TRENTINA »

In esito all’incontro di stamane sull’organizzazione del lavoro e degli orari del settore pubblico, il Segretario generale della UIL del Trentino Walter Alotti ritiene “ le proposte dal Dipartimento del personale della Pat non all’altezza della storia dell’amministrazione pubblica trentina e dell’Emergenza Virus”.

A questo punto per la Uil: “ è meglio attendere l’imminente emanazione del “decretone” del governo nazionale e riconvocare il tavolo con qualche elemento in più per addivenire a soluzioni più adeguate e sfidanti.”

“Soluzioni diverse da quelle prospettate sia il giorno precedente fra Dipartimento e Sindacati di Categorie, che stamattina, a margine dell’incontro fra le Segreterie generali confederali con Direttore Generale e Presidenza della Giunta in cui anche a queste si era accennato e che pareva fossero di ben altro livello ed innovazione.”

Purtroppo dobbiamo segnalare che sempre più spesso, rispetto al passato, le scelte in tema di politiche, organizzazione e qualità del lavoro della Provincia di Trento siano scadute nella loro elaborazione e prese senza una razionale cognizione di causa.

La Uil si attende quindi una riapertura del tavolo ed un veloce ripristino del dialogo con soluzioni moderne, funzionali ed efficaci per i lavoratori e le lavoratrici del comparto pubblico e per cittadinanza ed imprese che poi ne fruiranno.

*

Alotti Walter

Segretario Generale

UIL Trentino.