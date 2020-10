PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FAMILY FRIENDLY: « PUBBLICATO IL DOSSIER DELLE POLITICHE FAMILIARI 2020/2021, CONTIENE L’OFFERTA COMPLETA DEI SERVIZI »

Pubblicato il Dossier delle politiche familiari 2020/2021. Contiene l’offerta completa dei servizi per le famiglie in Trentino.

Pubblicato il “Dossier delle politiche familiari”, un efficiente strumento messo a disposizione sia in formato cartaceo che online sul sito dell’Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili: www.trentinofamiglia.it.

Il target privilegiato della pubblicazione sono i nuclei familiari residenti in Trentino e l’obiettivo è aiutarli ad acquisire, in modo semplice e veloce, tutte le informazioni sui servizi a loro destinati, quali ad esempio agevolazioni tariffarie, scontistiche, servizi scolastici, accoglienza familiare, conciliazione famiglia-lavoro, servizi per la prima infanzia, servizi per ragazzi e giovani, associazionismo familiare e privato sociale, i marchi “family” e tanto altro ancora.

L’amministrazione provinciale sostiene e crede fermamente nelle politiche family friendly: le tematiche della famiglia e della natalità, come pure le politiche di welfare, rappresentano la cifra distintiva di questa legislatura, confermata anche dai finanziamenti specifici ad esse destinate in ogni bilancio – afferma nella prefazione l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – La pandemia ci ha costretti in casa per lunghe settimane, mettendo alla prova non solo il nostro sistema sanitario, ma anche le reti familiari e domestiche.

Ma ha anche messo in luce la straordinaria resilienza delle famiglie trentine, il loro importante ruolo di collante della società tutta. E’ stata poi l’occasione per confermare e istituire ex novo numerosi interventi di supporto dedicati a tutte le fasce d’età dei vari componenti le famiglie e le iniziative mirate a sostenere e accompagnare il compito educante e formativo delle famiglie trentine, che in questa pubblicazione vengono riassunti”.

