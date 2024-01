COMMISSIONE EUROPEA * GRONINGEN – FESTIVAL EUROSONIC: « “MUSIC MOVES 2024“, LA 20ESIMA EDIZIONE CELEBRA I NUOVI TALENTI »

16.30 - venerdì 19 gennaio 2024

Cinque promettenti musicisti e gruppi musicali europei si sono aggiudicati ieri i premi Music Moves Europe 2024 al festival Eurosonic di Groningen, nei Paesi Bassi. Selezionati tra 15 candidati da un gruppo di esperti, Yunè Pinku (Irlanda), Bulgarian Cartrader (Bulgaria), Giift (Danimarca), freekind. (Slovenia) e Ralphie Choo (Spagna) sono i vincitori dell’edizione 2024, la 20a del premio. Zaho de Sagazan (Francia) ha invece vinto il prestigioso premio della giuria e il premio del pubblico, avendo ricevuto il maggior numero di voti online da appassionati di musica in Europa e nel resto del mondo.

Questi premi, che sostengono i talenti emergenti e celebrano la ricchezza del repertorio europeo, fanno parte del più ampio quadro Music Moves Europe, che definisce il sostegno dell’UE all’industria musicale in riconoscimento dei principali contributi culturali, economici e sociali del settore.

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “I premi Music Moves Europe toccano il cuore vivace del nostro continente, amplificando le varie melodie che definiscono la nostra sinfonia culturale. Puntano i riflettori su una nuova generazione di musicisti eccezionali e li sostengono nel loro percorso verso una carriera internazionale, celebrando nel contempo la diversità culturale europea, unita dal linguaggio universale della musica. Auguro a tutti i partecipanti al concorso un grande successo nella loro carriera futura.”

Il premio europeo per la musica popolare e contemporanea è cofinanziato dal programma Europa creativa e riconosce il successo di artisti emergenti che hanno raggiunto un pubblico al di fuori del loro paese. Ogni vincitore dei premi Music Moves Europe riceve un premio di 10 000 €, mentre il vincitore del premio della giuria riceve anche un buono del valore di 5 000 € per rendere più sostenibile la propria tournée. Al vincitore del premio del pubblico va invece un importo di 5 000 €. Tra gli ex vincitori figurano Adele, Stromae, Dua Lipa, Inhaler, Rosalía, Meduza, Lous and the Yakuza, Naaz. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.