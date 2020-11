DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * SANITÀ TERRITORIALE: « È POSITIVA LA RIORGANIZZAZIONE PROPOSTA DALLA GIUNTA FUGATTI »

“Tra le varie e positive novità contenute nella Legge finanziaria, precisamente alla legge collegata alla legge di stabilità (ddl 74), c’è sicuramente – in aggiunta alla proroga ancora per alcuni mesi dell’attuale assetto dell’azienda sanitaria trentina, avente l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio e la gestione del paziente – la previsione di quella che alcuni hanno battezzato ironicamente come ritorno agli “ospedalini diffusi”, o come presunte retromarce, mentre invece si tratta di una lungimirante riorganizzazione.

Più precisamente, si tratta di una revisione organizzativa ispirata dalla volontà di assicurare più prossimità nella dimensione organizzativa aziendale alla specificità del singolo territorio attraverso articolazioni organizzative insediate sul medesimo e in grado, quindi, di offrire un collegamento strutturato con una rete ospedaliera diffusa e con i vari stakeholder. Tale novità, che arriva dopo la messa in evidenza di tutti i limiti emersi da una gestione sanitaria centralista, pare molto positiva proprio perché valorizza le istanze ed i bisogni territoriali, senza sacrificarli ad una visione della sanità calata dall’alto.

Tale visione, che vede ogni struttura ospedaliera con il proprio direttore ed una valorizzazione dei medici di base, non è causale ma, da un lato, arriva dopo che si sono toccati con mano tutti i limiti di un’impostazione di altro tipo, e cioè troppo centralista, e, dall’altro, si pone in conformità alle necessità di quei territori, spesso spregiativamente bollati come “periferie”, cui da sempre la Lega guarda con attenzione. Se c’è un tratto distintivo della politica leghista, infatti, sta proprio nella convinzione che non esistano cittadini di seria A o di serie B, ma siano tutti, indipendentemente da dove risiedono, detentori di diritti fondamentali, primo fra tutti ovviamente quello alla salute e all’assistenza sanitaria”

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.